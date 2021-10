26 കി.മീ ഇന്ധനക്ഷമത, സ്പോർടി സ്റ്റൈൽ; എത്തുന്നു പുതിയ സെലേറിയൊ

ചെറു ഹാച്ച്ബാക്കായ സെലേറിയൊ അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുതാൻ മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് (എം എസ് ഐ എൽ) തയാറെടുക്കുന്നു. നിലവിലുള്ള കാറിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനു പകരം സെലേറിയൊയിൽ പൂർണതോതിലുള്ള മോഡൽ മാറ്റമാവും കമ്പനി നടപ്പാക്കുക. പുതിയ ഇന്ധനക്ഷമത കൂടിയ എൻജിനും പുതിയ സെലേറിയോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഒപ്പം മറ്റു മോഡലുകളെ പോലെ ഇനി ഹാർടെക്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമാവും സെലേറിയൊയ്ക്കും അടിത്തറയാവുക.

പുത്തൻ സെലേറിയൊയുടെ ചിത്രങ്ങളും മറ്റും ഏതാനും മാസം മുമ്പു തന്നെ പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ കാറിന്റെ വിലയടക്കമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി നവംബർ 10നു പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണു സൂചന. ഇതു സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പും മാരുതി സുസുക്കി ഡീലർമാർക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്; ഒപ്പം ഡീലർഷിപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനത്തിന്റെ സമയക്രമവും. അതേസമയം, സിലിക്കൺ(സെമികണ്ടക്ടർ) ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയും ഒക്ടോബറിലെ ഉൽപ്പാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നു മാരുതി സുസുക്കി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ സെലേറിയൊ അവതരണം വൈകാനുള്ള സാധ്യതയും നിലവിലുണ്ട്.



നിലവിലുള്ള കാറിന്റെ ചരുരാകൃതിക്കു പകരം ഏറെക്കുറെ വൃത്താകൃതിയോടെയാവും രണ്ടാം തലമുറ സെലേറിയൊയുടെ വരവ്. മുന്തിയ വകഭേദങ്ങളിൽ കാഴ്ചപ്പകിട്ടിനായി കറുപ്പ് അലോയ് വീലും പ്രതീക്ഷിക്കാം. പാർശ്വ വീക്ഷണത്തിൽ പുത്തൻ സെലേറിയൊയ്ക്കു മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പക്കൂടുതൽ തോന്നിക്കും. നീളമേറിയ റൂഫ് ലൈനിന്റെ സഹായത്തോടെ കാറിന്റെ വീൽ ബേസും ഗ്ലാസ്ഹൗസും ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറിന്റെ പിൻഭാഗത്തും വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പന തന്നെ; ലളിതമായ ബംപറിൽ കറുപ്പ് ബിറ്റുകളും റാപ് എറൗണ്ട് ടെയിൽ ലാംപുമൊക്കെ ഇടംപിടിക്കുന്നു. പിന്നിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയിൽ കാറിനു കൂടുതൽ വീതിയും തോന്നിക്കും.



അകത്തളത്തിൽ പുതിയ രൂപകൽപ്പനയുള്ള ഡാഷ്ബോഡും മറ്റു മോഡലുകളിൽ നിന്നു കടമെടുത്ത വിങ് മിറർ, വിൻഡോ സ്വിച്, സീറ്റ്, ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് – കൺട്രോൾ സംവിധാനങ്ങളുമൊക്കെ ഇടംപിടിക്കുന്നു. കാറിനു കരുത്തേകുക പുതിയ ഒരു ലീറ്റർ മൂന്നു സിലിണ്ടർ കെ 10സി എൻജിനാണ്. 67 ബി എച്ച് പി വരെ കരുത്താണു ശേഷിയേറിയ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുക. സെഗ്‌മെന്റിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇന്ധനക്ഷമതയായ ലീറ്ററിന് 26 കിലോമീറ്റര്‍ വാഹനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ, അഞ്ചു സ്പീഡ് ഓട്ടമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ(എഎംടി) എന്നിവയാണു ഗീയർബോക്സ് സാധ്യതകൾ.

English Summary: Celerio could be most fuel Efficient car in Class