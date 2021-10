വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പലരും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നിർമാണ കമ്പനിയും അതിന്റെ ചരിത്രവും ലക്കിയസ്റ്റ് ഫാക്ടറുമൊക്കെ. വാഹനം എടുക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങളുടെ നിരവധി സെർച്ച് വേഡുകൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റുകളുടെ സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ നിറയുന്നത് പതിവാണ്.

എന്നാൽ, നിർമാണ രീതിയിലും വാഹനത്തിന്റെ പേരിലും ലോഗോയിലുമടക്കം വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമാതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ ടിഎക്സ്9 വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നിക്കോള ടെസ്‌ലയിലേക്കാണ്. വൈദ്യുതിയെ വ്യാവസായിക ഉപയോഗത്തിന് വിനിയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നിക്കോള ടെസ്‌ലയുടെ ഭാഗ്യനമ്പറായ 369 ന് ആദരസൂചകമായാണ് ടിഎക്സ്9 ന് ഈ നമ്പറുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 369 ന്റെ ത്രീയിൽ നിന്ന് ' T ' യും സിക്സിൽ നിന്ന് 'X' ഉം നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന '9' എന്ന സംഖ്യയെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കമ്പനിക്ക് ടിഎക്സ്9 എന്ന പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.



ഇതിലൂടെ, ഭാവിയിൽ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ടിഎക്സ്9 റോബോട്ടിക്സ് വാഹനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ടെസ്‌ലയായി മാറുമെന്ന് കമ്പനി ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ലോകം കണ്ട വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ സംഖ്യകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ടിഎക്സ്9 വാഹനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഭാഗ്യമായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.



ബെംഗളൂരു ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെർമിനാർട്ടിക്സ് ഇന്നവേഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ(ടിഎക്സ്9) കീഴിൽ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മോഡൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ് നിരത്തുകൾ കീഴടക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 220 കിലോമീറ്റർ പിന്നിടാൻ ശേഷിയുളള ബാറ്ററി ശേഷിയോടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുളള വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾക്ക് എഫ്ടി350, എഫ്ടി450 എന്നിങ്ങനെയാണ് പേര്.



രൂപകൽപനയിൽ മോട്ടർവെഹിക്കിൾ വാഹനങ്ങളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ടിഎക്സ്9ന്റെ വാഹനങ്ങൾ തികച്ചും പ്രകൃതി സൗഹാർദപരവുമാണ്. മാത്രമല്ല, അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 12000 ൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷമായി ഉത്പാദനം ഉയർത്തുമെന്നും പറയുന്നു.



