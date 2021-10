പൊതുഗതാഗതം: മുംബൈ നഗരത്തിൽ പുതുതായി ഇ ബസ് മാത്രം

മുംബൈ മഹാനഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് പുതുതായി നിരത്തിലെത്തുക വൈദ്യുത ബസ്സുകൾ മാത്രം. പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരായ ബ്രിഹൻമുംബൈ ഇലക്ട്രിക് സപ്ലൈ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടി(ബെസ്റ്റ്)നു മേലിൽ ഇ ബസ്സുകൾ മാത്രമാവും വാങ്ങുകയെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ആദിത്യ താക്കറെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2028 ആകുന്നതോടെ ‘ബെസ്റ്റി’ന്റെ പക്കൽ വൈദ്യുത ബസ്സുകൾ മാത്രമാവും ഉണ്ടാവുകയെന്നും താക്കറെ വ്യക്തമാക്കി.

‘ബെസ്റ്റ്’ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുനില ബസ്സുകൾ വൈദ്യുതിയിലേക്കോ ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനത്തിലേക്കോ മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ക്ഷമത പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാവും ഇന്ധനമായി വൈദ്യുതിയോ ഹൈഡ്രജനോ എന്നു തീരുമാനിക്കുക. മുംബൈ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന കർമപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ‘ഇ ബസ് ദൗത്യം’ അടക്കമുള്ള സംരംഭങ്ങളുടെ ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവയ്ക്കൽ ചടങ്ങിൽ ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു ആദിത്യ താക്കറെ.



നാലു വർഷത്തിനകം മഹാനഗരത്തിലെ പൊതുഗതാഗത്തിന്റെ 15% വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ ഇക്ബാൽ സിങ് ചഹൽ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ രണ്ടു വർഷത്തിനകം തന്നെ പൊതുഗതാഗതത്തിന്റെ പകുതിയോളം വൈദ്യുത വാഹന(ഇ വി)മാക്കി മാറ്റാനാണു കോർപറേഷന്റെ പദ്ധതിയെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.



വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനായി മഹാനഗരത്തിൽ 55 കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതായി ‘ബെസ്റ്റ്’ ജനറൽ മാനേജർ ലോകേഷ് ചന്ദ്ര അറിയിച്ചു. പൊതു – സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിലൂടെ വരുന്ന മൂന്നോ നാലോ മാസത്തിനകം കൂടുതൽ ഇ വി ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാവും ‘ബെസ്റ്റ്’ സ്ഥാപിക്കുന്ന ഇ വി ചാർജിങ് കേന്ദ്രങ്ങളെന്നും ചന്ദ്ര വിശദീകരിച്ചു.



