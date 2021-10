പ്രീമിയം സ്പോർട് യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എസ് യു വി)മായ എക്സ് യു വി 700 വെറും ഒരു മണിക്കൂറിനകം കാൽ ലക്ഷത്തോളം ബുക്കിങ് വാരിക്കൂട്ടിയെന്നു നിർമാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര(എം ആൻഡ് എം). 57 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 25,000 എക്സ് യു വി 700 ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെ എസ് യു വിക്കുള്ള ആദ്യ ദിനത്തിലെ ബുക്കിങ് നിർത്തിയതായും കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വാഹന ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കാൽ ലക്ഷം ബുക്കിങ് ലഭിച്ച മോഡലായും എക്സ് യു വി 700’മാറിയതായി മഹീന്ദ്ര അവകാശപ്പെട്ടു.

ആദ്യ 25,000 വാഹനങ്ങൾക്കു പ്രഖ്യാപിച്ച ആകർഷകമായ പ്രാരംഭ വിലയാണ് ‘എക്സ് യു വി 700’ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇത്രയേറെ തിരക്ക് സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ആദ്യ ബാച്ചിന്റെ ബുക്കിങ് പൂർത്തിയാതോടെ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ പുതിയ നിരക്കിലാവും അടുത്ത 25,000 ‘എക്സ് യു വി 700’ എസ് യു വികളുടെ വിൽപ്പന. കമ്പനി ഡീലർഷിപ്പുകൾ വഴിയും ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മുഖേനയും ‘എക്സ് യു വി 700’ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ എം ആൻഡ് എം സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡീസൽ വകഭേദങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പെട്രോൾ എൻജിനുള്ള മോഡലുകളാവും ആദ്യം നിർമിച്ചു നൽകുകയെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.



എം ജിയുടെ ‘ഹെക്ടർ പ്ലസി’നെയും ടാറ്റയുടെ ‘സഫാരി’യെയും നേരിടാൻ എത്തുന്ന ‘എക്സ് യു വി 700’ നാലു വകഭേദങ്ങളിലാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്: എം എക്സ്, എ എക്സ് ത്രീ, എ എക്സ് ഫൈവ്, എ എക്സ് സെവൻ. പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിനുകൾക്കൊപ്പം മാനുവൽ, ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ സാധ്യതകളോടെ അഞ്ചും ഏഴും സീറ്റുകളുള്ള വകഭേദങ്ങളിൽ ‘എക്സ് യു വി 700’ ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിങ്ങിനു മുന്നോടിയായി ‘എക്സ് യു വി 700’ എസ് യു വിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനും മഹീന്ദ്ര തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ച ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Mahindra XUV700 SUV receives 25,000 bookings in under an hour