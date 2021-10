ഇന്ത്യയ്ക്കായി സ്ലാവിയ, ഹോണ്ട സിറ്റിയോട് മത്സരിക്കുമോ ഈ സ്കോഡ

പ്രീമിയം മിഡ് സൈസ് സെഡാനുമായി സ്കോഡ എത്തുന്നു. കുഷാക്കിന് ശേഷം ഈ വർഷം അവസാനം വിപണിയിലെത്തിക്കുന്ന സെഡാന് സ്ലാവിയ എന്നാണ് പേര്. എംക്യൂബി എ 0 ഐഎൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഏകദേശം 4480 എംഎം വീതിയും 2651 എംഎം വീൽബേസുമുണ്ട്. റാപ്പിഡിനെക്കാൾ വലുപ്പവും ഫീച്ചറുകളും സ്ലാവിയയിലുണ്ടാകും.

മിഡ് സൈസ് സെഡാൻ സെഗ്‌മെന്റിലെ പ്രധാനികളായ ഹ്യുണ്ടേയ് വെർണ, ഹോണ്ട സിറ്റി തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളോടാണോ സ്ലാവിയയുടെ മത്സരം എന്നു വ്യക്തമല്ല. റാപ്പിഡിന്റെ പകരക്കാരനാവില്ല സ്ലാവിയ എന്നും രണ്ടും വാഹനങ്ങളും ഭാവിയിൽ വിപണിയിലുണ്ടാകുമെന്നുമാണ് സ്കോഡ പറയുന്നത്.



മികച്ച ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, മികച്ച ഇന്റീരിയർ തുടങ്ങി ധാരാളം ഫീച്ചറുകളുമായായിരിക്കും സ്ലാവിയ എത്തുക. 1 ലീറ്റർ, 1.5 ലീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ടിഎസ്ഐ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ വകഭേദങ്ങൾ കാറിനുണ്ടാകും. 115 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത് നൽകുന്ന 1 ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിന് 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും 6 സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയർബോക്സുമുണ്ട്. 1.5 ലീറ്റർ നാലു സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിന് 150 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്. ഡിഎസ്ജി ഗിയർബോക്സും ഈ എൻജിൻ കൂട്ടായുണ്ടാകും.



English Summary: New Skoda Slavia Compact Sedan Confirmed for India, Launch Later this year