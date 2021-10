ടി 34 ടാങ്കും മിഗ് 21 വിമാനവും ചേർന്നൊരു ഫയർ എൻജിൻ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കരുത്തൻ

ഒരുപാട് മനുഷ്യ ജീവനുകള്‍ കെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ് റഷ്യയുടെ ടി 34 ടാങ്കും മിഗ് 21 വിമാനങ്ങളും. ഈ രണ്ടു വിനാശകാരികളായ ആയുധങ്ങളെയും ചേര്‍ത്തുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വാഹനം തന്നെ നിർമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഹംഗേറിയന്‍ കമ്പനി. ഇക്കുറി ജീവനെടുക്കാനല്ല, ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനാണ് ഈ റഷ്യന്‍ ടാങ്കും യുദ്ധവിമാനവും ചേര്‍ന്നുള്ള വാഹനം ഉപയോഗിക്കുക. ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള അഗ്നിശമന വാഹനമെന്ന വിശേഷണം മിഗ് 21 എൻജിന്‍ ഘടിപ്പിച്ച ഈ ടി 34 ടാങ്കിന് ചേരും. എണ്ണപ്പാടങ്ങളുടെ എക്കാലത്തേയും വലിയ പേടിസ്വപ്‌നമായ തീപിടുത്തം പരിഹരിക്കാനാണ് റഷ്യന്‍ ടാങ്കിന്റേയും മിഗ് വിമാനത്തിന്റേയും സംയുക്ത രംഗപ്രവേശം.

കുവൈത്തിനെ അവരുടെ എക്കാലത്തേയും വലിയ ദുഃസ്വപ്‌നത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടാണ് 1991 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇറാഖ് സൈന്യം പിന്മാറിയത്. 700 ലേറെ എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ക്കു തീവച്ച് കുവൈത്തിനെ നരകമാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു ഇറാഖിന്റെ പിന്മാറ്റം. 300 അടി വരെ ഉയരത്തിലേക്കു നിന്നു കത്തിയ എണ്ണപ്പാടങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 30 ആഴ്ച വരെ കത്തിയ ഈ എണ്ണക്കിണറുകളില്‍നിന്ന് 5000 ടണ്‍ കറുത്തപുക ദിവസവും പുറത്തേക്ക് വമിച്ചെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പകലിനെപ്പോലും ഇരുട്ടിലാക്കാന്‍ പോന്ന പുകയായിരുന്നു അന്ന് കുവൈത്തില്‍ പടര്‍ന്നത്. കരിയും പുകയും ഏതാണ്ട് 800 മൈല്‍ വരെ അകലത്തില്‍ വ്യാപിച്ചു. ഏതാണ്ട് പത്ത് കോടി വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് 4000 അടി വരെ ആഴത്തില്‍ ഭൂമി ശേഖരിച്ചുവെച്ച എണ്ണശേഖരങ്ങളില്‍ പലതും ഒറ്റയടിക്ക് കത്തിത്തീര്‍ന്നു. 2000 ഡിഗ്രി ഫാരന്‍ഹീറ്റില്‍ കത്തിയ എണ്ണപ്പാടങ്ങളോട് ചേര്‍ന്നുള്ള വായുവിന് പോലും 650 ഡിഗ്രി ചൂടായി. എണ്ണപ്പാടങ്ങളോടു ചേര്‍ന്നുള്ള മണല്‍ 1300 ഡിഗ്രി വരെ ഊഷ്മാവില്‍ പൊള്ളി. അന്നുതൊട്ട് എണ്ണക്കിണറുകളിലെ തീ കുവൈത്തിന് പേടിസ്വപ്നമാണ്. ആ പേടി മാറ്റാനാണ് ഈ ടാങ്ക് കുവൈത്തിലേക്കെത്തിയത്.



ഭാഗങ്ങളെല്ലാം റഷ്യനാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊരു വാഹനമെന്ന ആശയവും അത് പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കിയതും ഹംഗേറിയന്‍ കമ്പനിയായ എംബി ഡ്രില്ലിങ്ങാണ്. ടി 34 ടാങ്കില്‍ ഘടിപ്പിച്ച മിഗ് എൻജിനെ ചരക്കുവിമാനത്തില്‍ കയറ്റിയാണ് കുവൈത്തിലേക്കത്തിച്ചത്. ആകാശത്ത് പറന്നു നടക്കുന്ന ആവേശമില്ലെങ്കിലും പുതിയ ജോലിയിലും പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത കാര്യക്ഷമതയാണ് ഈ യുദ്ധവിമാന ടാങ്കിനുള്ളത്.



വെടിയുതിര്‍ക്കാന്‍ തയാറായി നില്‍ക്കുന്ന തോക്കുകളെ പോലെ തോന്നിക്കും ടാങ്കിന് മുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ച മിഗ് എൻജിനും മുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ച പൈപ്പുകളും കണ്ടാല്‍. ഈ പൈപ്പുകളില്‍നിന്നു പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുക വെടിയുണ്ടകളല്ല, തീകെടുത്താനുള്ള വെള്ളമാണെന്ന് മാത്രം. മണിക്കൂറില്‍ ഏതാണ്ട് 1239 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തില്‍ വെള്ളം ചീറ്റിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് മിഗ് എൻജിന്‍ ഈ യന്ത്രത്തിന് നല്‍കുന്നത്. അതിവേഗത്തിലുള്ള ഈ വെള്ളപ്പാച്ചില്‍ തീയെ ഉറവിടത്തില്‍നിന്നു തെറ്റിക്കുന്നു. ഇതോടെ തീ കെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മരുഭൂമിയായതുകൊണ്ട് 90 മൈല്‍ അകലെയുള്ള അറബിക്കടലില്‍ നിന്നാണ് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത്.



മൂന്നു പേരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് ഈ അഗ്നിശമന ടാങ്ക് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടത്. ഡ്രൈവര്‍ക്കും ജെറ്റ് എൻജിന്‍ ഓപറേറ്റര്‍ക്കും പുറമേ ഒരു ഫയര്‍ ചീഫും ഉണ്ടാകും. ഫയര്‍ ചീഫ് ടാങ്കിന് പുറത്തു നിന്നാവും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുക. മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ഒരേയൊരു ഗിയര്‍ മാത്രമാണ് വാഹനത്തിനുള്ളത്. വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്നത് അതിവേഗത്തിലാണെങ്കിലും മണിക്കൂറില്‍ 4.8 കിലോമീറ്റര്‍ എന്ന വേഗം മാത്രമാണ് ഈ അഗ്നിശമന ടാങ്കിനുള്ളത്



