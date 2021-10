രാജ്യത്തെ എക്സ്പ്രസ് വേകളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ പരമവാധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തുന്നതിനു പിന്തുണയുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി നിതിൻ ഗഢ്കരി. ദേശീയപാതയടക്കം രാജ്യത്തെ വിവിധ വിഭാഗം റോഡുകളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗം പരിഷ്കരിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ബിൽ വൈകാതെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത, ഹൈവേ മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കാറുകളുടെയും മറ്റും പരമാവധി വേഗം വർധിപ്പിക്കുന്നത് അപകടങ്ങൾ പെരുകാൻ ഇടയാക്കുമെന്ന ചിന്താഗതി രാജ്യത്തു പ്രബലമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

എന്നാൽ എക്സ്പ്രസ്‌വേ നിലവാരമുള്ള നിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങളുടെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 140 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തണമെന്നാണു തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്നും ഗഢ്കരി വ്യക്തമാക്കി. ദേശീയ പാതകളിലും മറ്റും നാലു വരിപ്പാത ലഭ്യമായ മേഖലകളിലെ പരമാവധി വേഗം കുറഞ്ഞത് മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്ററായി ഉയർത്തണം; ഇരട്ടപ്പാതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ പരമാവധി വേഗം മണിക്കൂറിൽ 80 കിലോമീറ്ററായും നഗര പ്രദേശത്തെ റോഡുകളിൽ 75 കിലോമീറ്ററായും പരിഷ്കരിക്കണം.

എന്നാൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദനീയമായ വേഗപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ നിലവിലുള്ള ഒട്ടേറെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിഷ്കരണ നടപടികൾക്കു കനത്ത വെല്ലുവിളിയാണു സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. കാറുകൾക്ക് അനുവദനീയമായ പരമാവധി വേഗം പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെയും വിവിധ ഹൈക്കോടതികളുടെയും ഉത്തരവുകൾ പ്രാബല്യത്തിലുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാനാവാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും ഗഢ്കരി വെളിപ്പെടുത്തി.



ഇന്നു കുറ്റമറ്റ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയാണു രാജ്യത്ത് എക്സ്പ്രസ്‌വേ പോലുള്ള അതിവേഗ പാതകൾ നിർമിക്കുന്നത്; വിപുലമായ വേലിക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളതിനാൽ മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യർക്കുമൊന്നും ഇഷ്ടാനുസരണം പാത മുറിച്ചുകടക്കാനാവില്ല. ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾ പരിഗണിച്ചു രാജ്യത്തെ വാഹനങ്ങളുടെ അനുവദനീയ വേഗപരിധി ഉയർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫയലിനു തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗഢ്കരി അറിയിച്ചു.

ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമിക്കാനുള്ള അവകാശം പാർലമെന്റിനും അവ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ജഡ്ജിമാർക്കുമാണെന്ന് ഗഢ്കരി ഓർമിപ്പിച്ചു. മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ നിരത്തുകളിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരമാവധി വേഗം പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ബിൽ വൈകാതെ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Speed limit on expressways could be increased to 140 km/hour: Nitin Gadkari