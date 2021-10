സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പഞ്ച് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ; 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷ നേടുന്ന ടാറ്റയുടെ മൂന്നാമൻ

നെക്സോണിനും ആൾട്രോസിനും പിന്നാലെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷ നേടി ടാറ്റ പഞ്ചും. ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 5 സ്റ്റാറും പിൻ സീറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 4 സ്റ്റാറും പഞ്ച് നേടി. ഇതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷ നേടുന്ന ആദ്യകാറായി മാറി ടാറ്റയുടെ ചെറു എസ്‍യുവി.

അപകടത്തിലും പഞ്ചിന്റെ ബോഡി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്നാണ് ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി കണ്ടെത്തിയത്. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 17 പോയിന്റിൽ 16.45 പോയിന്റും പഞ്ച് നേടി, ഇത് ഇന്ത്യൻ കാറുകളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പോയിന്റാണ്. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയിൽ 49 പോയിന്റിൽ 40.89 പോയിന്റ് നേടിയാണ് നാലുസ്റ്റാർ കരസ്ഥമാക്കിയത്. മുൻ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് കൂടാതെ സൈഡ് ഇംപാക്റ്റ് ടെസ്റ്റുകൂടി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് വാഹനം 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിങ് നേടിയത്.



കഴിഞ്ഞ ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലെ ടാറ്റയുടെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എച്ച്ബിഎക്സ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലാണ് ഈ ചെറു എസ്‌യുവി. ടാറ്റയുടെ ഇംപാക്റ്റ് 2 ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയിൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് 3840എംഎം നീളവും 1822 എംഎം വീതിയും 1635എംഎം ഉയരവുമുണ്ട്. 1.2 ലീറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിനുള്ള വാഹനത്തിന് 86 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്. മാനുവൽ എംഎംടി ഗിയർബോക്സുകളിൽ പുതിയ വാഹനം ലഭിക്കും. വില പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.



English Summary: Tata Punch Got Five Star Safty In Global NCAP