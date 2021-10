75 വർഷത്തെ ചരിത്രം ബാക്കി; അലിറ്റാലിയ ചിറകൊതുക്കി, എന്നേക്കുമായി

റോം∙ മാർപാപ്പമാരുടെ വിദേശ യാത്രകളിലൂടെ ആഗോള പ്രശസ്തി നേടിയ ഇറ്റാലിയൻ ദേശീയ എയർലൈൻ അലിറ്റാലിയ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ചു. നഷ്ടവും കടവും പെരുകി പാപ്പരായാണ് കമ്പനി ചിറകൊതുക്കിയത്. റോമിലെ ഫിയുമിസിനോ വിമാനത്താവളത്തിൽ 14ന് രാത്രി 11:10 ന് കാഗ്ലിയാരിയിൽ നിന്നുള്ള എസെഡ് 1586 വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തതോടെ അലിറ്റാലിയ ചരിത്രമായി.

മാർപാപ്പമാരുടെ വിദേശ പര്യടനങ്ങൾ അലിറ്റാലിയയുടെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളിലായിരുന്നു. പേപ്പൽ ഫ്ലൈറ്റ് എന്നു ഖ്യാതിയോടെ വ്യോമയാന രംഗത്ത് 75 വർഷം തികയ്ക്കാൻ ഏതാനും ആഴ്ചകൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് എയർലൈൻ അരങ്ങൊഴിയുന്നത്. 1946ൽ സർക്കാരിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട എയർലൈൻ ഇറ്റലിക്കാരുടെ ദേശീയ അഭിമാനവുമായിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മാരിയോ ഡ്രാഗി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ: അലിറ്റാലിയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്. എന്തുചെയ്യാൻ, താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ചെലവുള്ള കുടുംബമായിപ്പോയി!



അലിറ്റാലിയയ്ക്കു പകരമായി ഇന്നലെ ചിറകു വിരിച്ച എയർലൈനായ ഐടിഎ (ഇറ്റാലിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടോ എയ്‌റോ – ഇറ്റ)യിലായിരിക്കും ഇനി മാർപാപ്പയുടെ വിദേശ യാത്രകൾ. പതിനായിരത്തിൽ അധികം ജീവനക്കാരുള്ള അലിറ്റാലിയയിൽ നിന്നു 2800 പേരിലേക്ക് ഇറ്റയുടെ ആൾ ശേഷി ചുരുങ്ങി. 52 വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കാണ് പുതിയ കമ്പനിയുടെ സർവീസ്. ഇറ്റ സർവീസ് തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ ഇറ്റലിയിൽ ഫിയുമിസിനോ അടക്കമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ അലിറ്റാലിയയുടെ മുൻ ജീവനക്കാർ സമരം നടത്തി.



English Summary: After 75 years, it's the end for Alitalia