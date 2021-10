ഒരു ദിവസം നീണ്ട സ്പീഡ് എൻഡ്യൂറൻസ് പരീക്ഷയിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി മഹീന്ദ്ര എക്സ്‌യുവി 700. ചെന്നൈയിൽ സ്ഥാപിച്ച മഹീന്ദ്ര എസ് യു വി പ്രൂവിങ് ട്രാക്കി(എം എസ് പി ടി) 24 മണിക്കൂർ നീണ്ട ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത നാല് എക്സ്‌യുവി 700 എസ്‌യുവികളും നാലായിരത്തിലേറെ കിലോമീറ്ററാണു പിന്നിട്ടത്. 2016 നടന്ന സമാനമായ പരിപാടിയിൽ താണ്ടിയ 3,161 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇതോടെ ചരിത്രവുമായി.

എൻഡ്യൂറൻസ് ചാലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത വാഹനങ്ങളിൽ ഡീസൽ എൻജിനും മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമുള്ള എക്സ്‌യുവി 700 ആണ് ഏറ്റവുമധികം ദൂരം പിന്നിട്ടത്: 4384.73 കിലോമീറ്റർ. 4256.12 കിലോമീറ്റർ താണ്ടി ഡീസൽ - ഓട്ടമാറ്റിക് വകഭേദം തൊട്ടു പിന്നിലെത്തി. പെട്രോൾ എൻജിനും മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനുമുള്ള എക്സ്‌യുവി 700 പിന്നിട്ടത് 4232.01 കിലോമീറ്ററും പെട്രോൾ എൻജിനു കൂട്ടായി ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുള്ള മോഡൽ താണ്ടിയത് 4155.65 കിലോമീറ്റർ ദൂരവുമാണ്.



ആകെ ദൂരത്തിനു പുറമെ 80 പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കൂടി സൃഷ്ടിച്ചാണ് എക്സ് യു വി 700 എസ് യു വികൾ എം എസ് പി ടിയിൽ നിന്നു പിൻമാറിയത്. ഇവൊ ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മേൽനോട്ടവുമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോഡ്സാണ് എം എസ് പി ടിയിൽ പിറന്ന പുതിയ റെക്കോഡുകൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത്.



എക്സ്‌യു വി 700 എസ് യു വികളുടെ ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കാൻ വാഹനത്തിന്റെ നാലു വകഭേദങ്ങളും ഉയർന്ന വേഗത്തിൽ തുടർച്ചയായി 24 മണിക്കൂർ ഓടിച്ചായിരുന്നു പരിശോധന. മണിക്കൂറിൽ 170 - 180 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു വാഹനങ്ങളുടെ ശരാശരി വേഗം. ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനും ഡ്രൈവർ മാറാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇടവേള ലഭിച്ചത്. വാഹന ലോകത്തെ പ്രശസ്തരും പ്രമുഖരുമായിരുന്നു ഈ വാഹനങ്ങളുടെ സാരഥികൾ.



മികച്ച ദൃഢതയും ക്ഷമതയും ഉറപ്പാക്കും വിധമാണ് എക്സ്‌യുവി 700 എന്ന ആശയം ആവിഷ്കരിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു നിർമിച്ചതെന്ന് പരിപാടിയുടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർമവഹിച്ച് മഹീന്ദ്ര ഗ്ലോബൽ പ്രോഡക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് വിഭാഗം മേധാവി ആർ വേലുസ്വാമി വെളിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനും മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാനും എക്സ്‌യുവി 700 പര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



English Summary: Mahindra XUV700 breaks new record, clocks over 4k km at 24 hrs speed challenge