വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ടാൽ നിർത്താതെ പോകാമോ, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത്?

വാഹനാപകടം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണങ്ങൾ പലതുമാകാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ തെറ്റോ, എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരുടെ അശ്രദ്ധയോ ആകാം. എന്നാൽ ആരുടെ കുറ്റംകൊണ്ടാണെങ്കിലും അപകടം നടന്നാൽ വാഹനം നിർത്തി പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ് പ്രാഥമിക കാര്യം. അപകടത്തിന്റെ ഷോക്കിൽ പലപ്പോഴും സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പലരും ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവയ്ക്കും. ഒരു അപകടം നടന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം?

∙ അപകടം നടന്നാൽ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാതെ നിർബന്ധമായും വാഹനം നിർത്തി പരിശോധിക്കണം.



∙ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷം തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാം.



∙ വാഹനത്തിന് കാര്യമായ കേടുപാടുകളുണ്ടെങ്കിലോ, മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പൊലീസ് എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം മാറ്റാവൂ.



∙ അപകടത്തിൽ പെട്ട വാഹനത്തിന്റെ ചിത്രം എടുത്തുവയ്ക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് നടപടികൾക്ക് ഉപകരിക്കും.



∙ അപകടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.



∙ അപകടം അതീവ ഗുരുതരമാണെങ്കില്‍ പോലീസില്‍ വിവരം അറിയിച്ച് എഫ്‌ഐആര്‍ തയാറാക്കണം. അപകടം സംഭവിച്ച സ്ഥലം, റജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നമ്പര്‍, പോളിസി നമ്പര്‍ എന്നിവയുമായി ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയിലും വിവരം അറിയിക്കണം.



∙ വാഹനത്തിന് അപകടത്തിൽ സംഭവിച്ച കേടുപാടുകള്‍ സംബന്ധിച്ച അംഗീകൃത സര്‍വേയര്‍മാരുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടും ഉള്‍പ്പെടുത്തി മോട്ടോര്‍ ആക്‌സിഡന്റ് ക്ലെയിം ട്രൈബ്യൂണലുകളില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കണം.



English Summary: Things To Do If You Met with a car accident