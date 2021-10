അമേരിക്കയില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാരെ കിട്ടാനില്ല, പ്രത്യേക വിസ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യം

അമേരിക്കയില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായതോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാന്‍ ശ്രമം. വര്‍ഷങ്ങളായി ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ക്ഷാമം അമേരിക്കയിലുണ്ടെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ വരവോടെ ചരക്കുനീക്കത്തിന്റെ ആവശ്യകത വര്‍ധിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് വിസാ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു നല്‍കണമെന്ന ആവശ്യം പോലും ഉയര്‍ന്നുകഴിഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടേഷന്‍ സെക്രട്ടറി, ലേബര്‍ സെക്രട്ടറി, ഡെപ്യൂട്ടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ ഓഫ് ദ ഫെഡറല്‍ മോട്ടോര്‍ കാരിയര്‍ സേഫ്റ്റി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ യോഗം ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ഈ യോഗത്തില്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം 21ല്‍ നിന്നും 18 ആയി കുറക്കണമെന്ന് യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം സങ്കീര്‍ണ്ണമായ അമേരിക്കന്‍ വിസ, ഇമിഗ്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങളില്‍ ഇളവു വേണമെന്നും ആവശ്യം ഉയര്‍ന്നു. വിതരണ സംവിധാനത്തിലെ പാളിച്ചകള്‍ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബൈഡന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേകം ദൗത്യ സംഘത്തെ നിയമിച്ചത് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.



12 മണിക്കൂര്‍ വരെ പിന്നിലാണ് ഓരോ ട്രക്കും ഓടുന്നതെന്നാണ് അമേരിക്കയിലെ 1300ഓളം ഗ്യാസ് സ്‌റ്റേഷനുകളില്‍ വിതരണ ചുമതലയുള്ള പെട്രോളിയം മാര്‍ക്കറ്റിങ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നത്. യോഗ്യതയുള്ള ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ കുറവാണ് ഇതിന് പിന്നില്‍. തങ്ങള്‍ 24 ഡ്രൈവര്‍മാരെ വിദേശത്തു നിന്നു കൊണ്ടുവരാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും ഒടുവില്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ പാലിച്ച് മൂന്നു പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി ലഭിച്ചതെന്നുമാണ് ആന്ദ്രേ ലെ ബ്ലാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നത്.



കോവിഡിന്റെ വരവോടെ പുതിയ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാനുള്ള സമയ ദൈര്‍ഘ്യം വര്‍ധിക്കുകയും ചെയ്തു. പല കമ്പനികളും ഉയര്‍ന്ന ശമ്പളവും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും നല്‍കിയാണ് ഡ്രൈവര്‍മാരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടുപോലും ആവശ്യത്തിന് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അമേരിക്കന്‍ ട്രക്കിങ് അസോസിയേഷന്‍ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം 2019ല്‍ തന്നെ അമേരിക്കയില്‍ 60,000 ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 2023 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്.



ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, കാനഡ തുടങ്ങിയ പല രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നു ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ അമേരിക്കന്‍ കമ്പനികള്‍ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് വഴങ്ങുമെന്നതും ഇത് ലൈസന്‍സ് ലഭിക്കാന്‍ എളുപ്പമാകുമെന്നതുമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മുന്‍തൂക്കത്തിന് പിന്നില്‍.



കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 20 ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെയാണ് എ ആന്റ് എം ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് അമേരിക്കയിലെത്തിച്ചതെന്ന് സിഇഒ ആന്‍ഡ്രു ഓവന്‍സ് പറയുന്നു. വൈകാതെ ഒരു ഡസനോളം ഡ്രൈവര്‍മാരെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണിവര്‍. മെക്‌സിക്കോ, യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. ഓരോ ഡ്രൈവര്‍മാരെയും അമേരിക്കയിലെത്തിക്കുന്നത് 13 മുതല്‍ 18 മാസം വരെ നീളുന്ന പ്രക്രിയയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.



