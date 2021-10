കാറുകൾ കയറ്റി വന്ന ട്രക്കിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ; ‍ഞെട്ടിക്കും ദൃശ്യങ്ങൾ

കാറുകളുമായി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയ ട്രക്കിനെ ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് ട്രെയിൻ. അമേരിക്കയിലെ ഓക്‌ല‌ഹോമയിൽ നടന്ന അപകടത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. പാഞ്ഞെത്തുന്ന ട്രെയിന് റോഡിൽ നിന്നൊരാൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലോക്കോപൈലറ്റ് അതു കണ്ടില്ലെന്ന് വിഡിയോയിൽ വ്യക്തമാണ്.

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ട്രക്ക് പൂർണമായി തകരുകയും ട്രക്കിൽ നിന്ന് കാറുകൾ തെറിച്ചുപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. ട്രെയിനിന്റെ മുൻഭാഗത്തിനും ബോഡിക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽ‌വേ ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോൾ അപകടം മനസിലാക്കിയ ഡ്രൈവർ ട്രക്കിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ട്രെയിനിലെ അഞ്ച് യാത്രക്കാർക്ക് പരുക്കേറ്റെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



English Summary: Truck Loaded With Vehicles Gets Hit By High-Speed Train