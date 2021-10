ഓവർടേക്ക് ശ്രമം, ബസുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട സ്കൂട്ടർ യാത്രികർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ട്: വിഡിയോ

ബസിനെ മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ രണ്ടു ബസുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട സ്കൂട്ടർ യാത്രികർ രക്ഷപ്പെട്ടത് ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രം. തമിഴ്നാട്ടിലെ പുതിച്ചേരിയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. യുവാവും ഒരു സ്ത്രീയും കുട്ടിയുമായിരുന്നു സ്കൂട്ടറിൽ. ആദ്യത്തെ ബസിന്റെ മുൻ ചക്രത്തിലും രണ്ടാമത്തെ ബസിന്റെ പിൻഭാഗത്തും ഇടിച്ചാണ് സ്കൂട്ടർ നിന്നത്.

അശ്രദ്ധയോടയുള്ള മറികടക്കൽ ശ്രമമാണ് അപകടത്തിന് കാരണം. ബസുകളുടെ ക്യാമറയിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞത്. എതിരെ വന്ന ബസ് അരികിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തിയെങ്കിലും അപകടം തടയാനായില്ല. ഭാഗ്യം കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ബസിന് അടിയിൽ പെടാതെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് വിഡിയോയിൽ കാണാം.



ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ



അൽപ്പമൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആർക്കും സുരക്ഷിതമായി ഓവടേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ധൃതി കാണിക്കാതെ, മുന്നിലും പുറകിലും ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് അപകടം ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാണം. റോഡ് വ്യക്തമായി കാണാന്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാവൂ.



ഒരു വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ പിന്നില്‍നിന്നു വരുന്ന വാഹനം നമ്മുടെ വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ച് അവർക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അവസരം നൽകണം. വലതുവശത്തുകൂടി മാത്രമേ ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്യാവൂ എന്നതാണ് നിയമം. എങ്കിലും ചില ആളുകൾ ഇടതുവശത്തൂടെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. മുന്നിൽ പോകുന്ന വാഹനം റോഡിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് എത്തി വലത്തേക്ക് സിഗ്നൽ നൽകിയെങ്കിൽ മാത്രം ഇടതു വശത്ത് വഴി ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇതു വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യണം.



നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.ആ വാഹനത്തിൽ നിന്നു ഇറക്കുന്ന ആളുകൾ മിക്കപ്പോഴും ആ വാഹനത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെയും, പിന്നിലൂടെയും റോഡ് മുറിച്ച് കടക്കാൻ സാധ്യയുണ്ട്. അതു മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് വേണം വാഹനം ഓടിക്കാൻ.ചില ആളുകൾ കയറ്റത്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. കയറ്റം കയറുമ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ വേഗത തീർത്തു കുറവായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് എതിർ വശത്ത് നിന്നും അമിത വേഗത്തിൽ ആകാം വാഹനങ്ങൾ മിക്കവാറും കടന്നു വരിക. ഒരു വളവും കൂടിയാണ് എങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കാതെ രക്ഷപെട്ടാൽ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയാം. നാലും കൂടുന്ന കവലകൾ ,ഇടുങ്ങിയ പാലം, സീബ്രാലൈൻ നാലും കൂടുന്ന ജംഗ്ഷൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓവർടേക്കിങ്ങ് പാടില്ല.



English Summary: Scooter riders Narrowly Escape Getting crushed Between Two buses