മാരുതിയുടെ ആദ്യ ഇലക്ട്രിക് കാർ 2025നു ശേഷം; ആർ.സി.ഭാർഗവ

മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ 2025നു ശേഷം മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് കമ്പനി ചെയർമാൻ ആർ.സി.ഭാർഗവ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് താരതമ്യേന ആവശ്യം കുറവാണ്. മാസം 10,000 യൂണിറ്റെങ്കിലും വിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ മാരുതി ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം പാദ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വെർച്വൽ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിലവിൽ രണ്ടു ലക്ഷത്തിലേറെ ബുക്കിങ് ആണ് മാരുതിക്കു കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സിഎൻജി കാറുകൾക്കാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഇലക്ട്രോണിക് ചിപ്പ് ക്ഷാമവും നിർമാണ ഘടകങ്ങളുടെ വിലവർധനയും മൂലം സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിച്ച രണ്ടാം പാദത്തിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭം 66 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് 487 കോടി രൂപയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിൽ 1,420 കോടി രൂപയായിരുന്നു. പ്രവർത്തന വരുമാനം 20,551 കോടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേകാലയളവിൽ 18,756 കോടിയായിരുന്നു.



