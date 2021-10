പഞ്ചിനെ ടർബോ ആക്കാൻ ടാറ്റ, പുതിയ എൻജിൻ ഉടൻ

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചെറു എസ്‍യുവി പഞ്ചിന് ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ വകഭേദം നൽകാൻ ടാറ്റ. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലോ മാർച്ചിലോ പുതിയ എൻജിനുമായി പഞ്ച് വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അക്കംപ്ലിഷ്, ക്രീയേറ്റീവ് വകഭേദങ്ങളിലാകും ടർബോ എൻജിൻ ലഭിക്കുക.

ഹാച്ച്ബാക്കായ ആൾട്രോസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 108 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുള്ള 1.2 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിൻ തന്നെയായിരിക്കും പഞ്ച് ടർബോയിലും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പഞ്ചിന്റെ വില ടാറ്റ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. പെട്രോൾ, പെട്രോൾ ഓട്ടമാറ്റിക് വകഭേദങ്ങളില്‍ വിപണിയിലെത്തുന്ന വാഹനത്തിന് 5.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 8.49 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് വില. പ്യുവർ, അഡ്വഞ്ചർ, അക്കംപ്ലിഷ്, ക്രിയേറ്റീവ് എന്നീ വകഭേദങ്ങളിലായി 7 നിറങ്ങളിലാണ് പഞ്ച് വിപണിയിലെത്തിയത്.



കൂടാതെ ഗ്ലോബൽ എൻസിഎപി നടത്തിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ മുതിർന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 5 സ്റ്റാറും പിൻ സീറ്റിലെ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് 4 സ്റ്റാറും പഞ്ച് നേടിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷ നേടുന്ന ആദ്യകാറായി മാറി ടാറ്റയുടെ ചെറു എസ്‍യുവി. പെട്രോൾ എൻജിൻ വകഭേദം മാത്രമാണ് പുതിയ വാഹനത്തിൽ. ആൾട്രോസിലും ടിഗോറിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന 1.2 ലീറ്റർ 3 സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ചെറു എസ്‍യുവിയിലും. 86 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും 113 എൻഎം ടോർക്കുമുണ്ട്. മാനുവൽ എംഎംടി ഗിയർബോക്സുകളിൽ പുതിയ വാഹനം ലഭിക്കും.



English Summary: Tata Punch To Get Turbo Petrol Engine in Q1 2022