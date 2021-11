അടുത്തത് എംപിവി കാറൻസ്, കിയയുടെ ലക്ഷ്യം യൂവി വിപണിയോ?

യൂട്ടിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ കരുത്തു തെളിയിക്കാൻ വീണ്ടും എംപിവി പുറത്തിറക്കാൻ കിയ. കാർണിവല്ലിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരുന്ന എംപിവിയ്ക്ക് കാറൻസ് എന്ന് പേര് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കിയയ്ക്ക് രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുള്ള കാറൻസിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണോ ഇന്ത്യയിലെത്തുക എന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

മാരുതി സുസുക്കി എർട്ടിഗയുടേയും ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടേയും ഇടയിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്ന പുതു വാഹനം സെൽറ്റോസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമിക്കുക. മലേഷ്യ, തായ്‌വാൻ, നോർത്ത് അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, സൗത്ത് കൊറിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിലവിൽ കാറൻസ് വിൽക്കുന്നത്.



അടുത്ത വർഷം ആദ്യം പുതിയ വാഹനം വിപണിയിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനായി പരീക്ഷണയോട്ടങ്ങളും കമ്പനി ആരംഭിച്ചു. സെൽറ്റോസിനോട് രൂപസാമ്യമുണ്ടാകും പുതിയ വാഹനത്തിന് എന്നാണ് ആദ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നു മനസിലാകുന്നത്. കിയയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ടൈഗർ നോസ് ഗ്രിൽ, എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയുണ്ട് പുതിയ വാഹനത്തിന്. 1.5 ലീറ്റർ പെട്രോൾ, ഡീസൽ എൻജിൻ വകഭേദങ്ങളുമായിട്ടായിരിക്കും പുതിയ വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുക.



English Summary: Kia’s upcoming MPV could be called Carens in India