പ്രീമിയമാണ് പുതിയ സെഡാൻ സ്ലാവിയ, രേഖാചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ട് സ്കോഡ

പ്രീമിയം മിഡ് സൈസ് സെഡാൻ സ്ലാവിയയുടെ രേഖാചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സ്കോഡ. ഇന്ത്യ 2.0 പ്രൊജക്ടിനു കീഴിൽ കുഷാക്കിന് ശേഷമെത്തുന്ന സെഡാനാണ് സ്ലാവിയ. മുൻ ഭാഗത്തിന്റേയും പിൻ ഭാഗത്തിന്റേയും ചിത്രങ്ങളാണ് സ്കോഡ പുറത്തുവിട്ടത്. മുന്നിൽ സ്കോഡയുടെ ഹെക്സഗണൽ ഗ്രില്ലും ഷാർപ്പായ ഹെ‍ഡ്‌ലാംപുമുണ്ട്. എൽ ആകൃതിയിലാണ് ഡേടൈം റണ്ണിങ് ലാംപുകൾ. പിന്നിൽ സി ആകൃതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പും മനോഹരമായി ബൂട്ട് ഡോറുമുണ്ട്.

എംക്യൂബി എ 0 ഐഎൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് ഏകദേശം 4480 എംഎം വീതിയും 2651 എംഎം വീൽബേസുമുണ്ടാകും. മിഡ് സൈസ് സെഡാൻ സെഗ്‌മെന്റിലെ പ്രധാനികളായ ഹ്യുണ്ടേയ് വെർണ, ഹോണ്ട സിറ്റി തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളോടാണോ സ്ലാവിയയുടെ മത്സരം എന്നു വ്യക്തമല്ല. നവംബർ അവസാനം വാഹനത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം നടത്തുമെന്നാണ് സ്കോഡ അറിയിക്കുന്നത്.



മികച്ച ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, മികച്ച ഇന്റീരിയർ തുടങ്ങി ധാരാളം ഫീച്ചറുകളുമായായിരിക്കും സ്ലാവിയ എത്തുക. 1 ലീറ്റർ, 1.5 ലീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ടിഎസ്ഐ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിൻ വകഭേദങ്ങൾ കാറിനുണ്ടാകും. 115 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത് നൽകുന്ന 1 ലീറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിന് 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സും 6 സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക്ക് ഗിയർബോക്സുമുണ്ട്. 1.5 ലീറ്റർ നാലു സിലിണ്ടർ പെട്രോൾ എൻജിന് 150 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്. ഡിഎസ്ജി ഗിയർബോക്സും ഈ എൻജിൻ കൂട്ടായുണ്ടാകും.



English Summary: Skoda Slavia design sketches revealed ahead of its debut this month