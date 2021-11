ജോജുവിനു പിന്തുണ: പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ വാഹനം വട്ടമിട്ടു യുവാവിന്റെ പ്രതിഷേധം

കൊച്ചി∙ നടൻ ജോജുവിനു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൽ വാഹനം കുറുകെ ഇട്ടു വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞ് യുവാവിന്റെ പ്രതിഷേധം. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരുമണിയോടെയാണ് പാലത്തിന്റെ ഇടപ്പള്ളി ഭാഗത്തേയ്ക്കു പോകുന്ന ട്രാക്കിൽ വടക്കേ അറ്റത്തു വാഹനം കുറുകെ എട്ടു പ്രതിഷേധിച്ചത്.

ദേശീയപാതയിൽ മാർഗ തടസമുണ്ടാക്കിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ എതിർത്ത ജോജുവിന് ആളുകൾ വേണ്ടത്ര പിന്തുണ നൽകിയില്ല എന്നായിരുന്നു യുവാവിന്റെ പരിഭവം. വഴിതടയൽ വിവാദം കൊഴുത്തു നിൽക്കെ തൃശൂർ കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി പ്രണവിന്റേതാണ് പ്രതിഷേധം.



സംഭവം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ്, വാഹനം നടുറോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത യുവാവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ഉടനടി വാഹനം എടുത്തു മാറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു എന്നു മാത്രമല്ല, മാർഗ തടസം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഇയാളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു. വാഹനം സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടു വിട്ടു നൽകി. കോൺഗ്രസുകാരോടുള്ള തന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ജോജുവിനു പിന്തുണ നൽകുന്നെന്നുമായിരുന്നു പൊലീസുകാരുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി.



