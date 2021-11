ബിഎച്ച് ശ്രേണിയിലെ റജിസ്ട്രേഷൻ 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ

സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അതിർത്തികളുടെ പരിമിതിയില്ലാതെ, രാജ്യവ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള ഭാരത് (ബി എച്ച്) ശ്രേണിയിലെ വാഹന റജിസ്ട്രേഷന് ഡൽഹിയിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അടക്കം 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടക്കമായി. കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിജ്ഞാപനം പുറത്തെത്തി രണ്ടു മാസത്തിനകം 15 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് ബി എച്ച് സീരീസ് റജിസ്ട്രേഷൻ അനുവദിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഡൽഹിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കു പുറമെ ഒഡീഷ, രാജസ്ഥാൻ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ, ചണ്ഡീഗഢ്, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലും ബിഎച്ച് ശ്രേണിയിൽ വാഹനം റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.

സൈനികർക്കും കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നാലോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഓഫിസുള്ള പൊതു/സ്വകാര്യ മേഖല കമ്പനി ജീവനക്കാർക്കുമാണു നിലവിൽ അവരുടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ബി എച്ച് ശ്രേണിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവസരം. ഇതിനോടകം ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബി എച്ച് ശ്രേണിയിൽ വാഹനങ്ങൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബി എച്ച് സീരീസ് റജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒഡീഷയാണു മുന്നിൽ; ഇതിനോടകം 55 വാഹനങ്ങൾ പുതിയ റജിസ്ട്രേഷൻ സ്വീകരിച്ചു. 32 റജിസ്ട്രേഷനുകളുമായി ഡൽഹിയാണു രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്.



ബി എച്ച് ശ്രേണി പുതിയ തുടക്കമാവുമെന്നാണു കേന്ദ്ര റോഡ് ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും എതിർപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. തൊഴിൽപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സ്ഥലം മാറേണ്ടി വരുന്നവരെ വാഹനം വീണ്ടും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും തൽപരരാണെന്നാണു സൂചന. പുതിയ സീരീസിലെ റജിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ചു വാഹന ഉടമകളും ഇതുവരെ പരാതിയൊന്നും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല.



ബി എച്ച് ശ്രേണിയിലെ റജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമേയല്ലെന്നതാണു പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത. ഇടയ്ക്കിടെ സ്ഥലം മാറാൻ നിർബന്ധിതരാവുന്ന ജീവനക്കാർക്കു പുതിയ സംസ്ഥാനത്തു വാഹനം റീ– റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഹരിക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഭാരത് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്തായ ബി എച്ച് ശ്രേണിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനമാണെങ്കിൽ രാജ്യത്ത് എവിടെയും റീ –റജിസ്ട്രേഷൻ കൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണു നേട്ടം.



രണ്ടു വർഷത്തെയോ, രണ്ടിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായി കൂടുതൽ വർഷത്തെയോ റോഡ് നികുതി അടച്ച് ഓൺലൈൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വേണം ബി എച്ച് ശ്രേണിയിലെ റജിസ്ട്രേഷൻ നേടാൻ. 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് എട്ടു ശതമാനമാണു നികുതി. വാഹന വില 10 മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെയെങ്കിൽ നികുതി നിരക്കും 10% ആവും. 20 ലക്ഷം രൂപയിലേറെ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് 12% ആണു നികുതി. ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ശതമാനം അധിക നികുതി ബാധകമാണ്; വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്കാവട്ടെ നികുതി നിരക്കിൽ രണ്ടു ശതമാനം ഇളവും ലഭിക്കും.



English Summary: 15 states/UTs roll out ‘BH’ series for registration of vehicles