ദീപാവലിക്കാലത്ത് റെനോ വിറ്റത് 3000 കാറുകൾ

ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ആരംഭമായ ധൻതേരസ്(അഥവാ ധനത്രയോദശി) മുതലുള്ള ഉത്സവദിനങ്ങളിൽ മൂവായിരത്തിലേറെ പുതിയ കാറുകൾ ഉടമസ്ഥർക്കു കൈമാറിയതായി ഫ്രഞ്ച് നിർമാതാക്കളായ റെനോ. സബ് കോംപാക്ട് എസ് യു വിയായ ‘കിഗെർ’, മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന(എം യു വി)മായ ‘ട്രൈബർ’, എൻട്രിലവൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ‘ക്വിഡ്’ എന്നിവയ്ക്കായിരുന്നു ആവശ്യക്കാരേറെയും. സിലിക്കൺ (സെമികണ്ടക്ടർ) ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമം തുടരുമ്പോഴും കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ മികവിലാണ് ഈ റെക്കോഡ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതെന്നും റെനോ അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ ദശവാർഷികം കൂടിയാണ് റെനോ ഈ വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത്. മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ഓട്ടമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ വകഭേദങ്ങളായ എ എം ടിക്കും സി വി ടിക്കും ആവശ്യക്കാരേറുകയാണന്നു കമ്പനി വിലയിരുത്തുന്നു. നവരാത്രി — ദീപാവലി കാലത്തെ വിൽപ്പനയിൽ കൈവരിച്ച മുന്നേറ്റം തുടർന്നു നിലനിർത്താനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും റെനോ ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ വെങ്കട്ട്റാം മാമില്ലപ്പള്ളി പ്രതീക്ഷ പ്രകടിപ്പിച്ചു.



കടുത്ത മത്സരത്തിനു വേദിയായ കോംപാക്ട് എസ് യു വി വിഭാഗത്തിൽ റെനോയ്ക്കായി പട നയിക്കുന്ന ‘കിഗെർ’ ആണു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ മോഡൽ. ആർ എക്സ് ഇ, ആർ എക്സ് എൽ, ആർ എക്സ് ടി, ആർ എക്സ് സെഡ്, ആർ എക്സ് ടി(ഒ) എന്നീ അഞ്ചു വകഭേദങ്ങളിലാണു ‘കിഗെർ’ വിപണിയിലുള്ളത്. രണ്ട് എൻജിൻ സാധ്യതകളോടെ ‘കിഗെർ’ ലഭ്യമാണ്; ഒരു ലീറ്റർ, ടർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എൻജിനും ഒരു ലീറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എൻജിനും. ടർബോ ചാർജറുള്ള എൻജിൻ 100 പി എസ് വരെ കരുത്തും 160 എൻ എമ്മോളം ടോർക്കുമാണു സൃഷ്ടിക്കുക. അതേസമയം കാറിലെ സാധാരണ പെട്രോൾ എൻജിൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പരമാവധി കരുത്ത് 72 പി എസും ടോർക്ക് 96 എൻ എമ്മുമാണ്.



അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ, അഞ്ചു സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് ഗീയർബോക്സുകളാണ് ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനു കൂട്ട്. അഞ്ചു സ്പീഡ് മാനുവൽ, അഞ്ചു സ്പീഡ് എക്സ് ട്രോണിക് സി വി ടി ഗീയർബോക്സുകൾ സഹിതമാണു ടർബോ ചാർജ്ഡ് പെട്രോൾ എൻജിന്റെ വരവ്. ദശവത്സരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി റെനോ കൂടുതൽ പുതുമകളും പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി ‘2021 ക്വിഡ്’ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. പ്രധാനമായും സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു മാറ്റങ്ങളേറെ.



English Summary: Renault delivers over 3,000 cars during Dhanteras, Diwali despite chip crisis