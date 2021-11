യു എസ് വൈദ്യുത വാഹന നിർമാതാക്കളായ ടെസ്‌ലയിൽ തനിക്കുള്ള ഓഹരി വിഹിതത്തിൽ 10% വിറ്റഴിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥാപകനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായ ഇലോൺ മസ്ക്. കഴിഞ്ഞ വാരാന്ത്യത്തിൽ മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ് സൈറ്റായ ട്വിറ്ററിൽ നടത്തിയ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം അടിസ്ഥാനമാക്കി മസ്കിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം വന്നതോടെ ടെസ്‌ലയുടെ ഓഹരിവിലയിൽ അഞ്ചു ശതമാനത്തോളം ഇടിവും നേരിട്ടു. ടെസ്‌ലയിൽ മസ്കിനുള്ള 10% ഓഹരികൾക്കു കണക്കാക്കുന്ന 2,000 കോടി ഡോളർ(ഏകദേശം 1.48 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആണു മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത്.

ഓഹരി വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച് വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം എന്തായാലും താൻ അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു ട്വിറ്ററിൽ മസ്ക് കുറിച്ചത്. 35 ലക്ഷത്തിലേറെ ട്വിറ്റർ ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കെടുത്ത വോട്ടെടുപ്പിൽ 58 ശതമാനവും ഓഹരി വിൽപനയെ പിന്തുണച്ചു. ടെസ്‌ലയ്ക്കു വിപണിയിലുള്ള 100 കോടിയോളം ഓഹരികളിൽ 17 ശതമാനത്തോളം മസ്കിനു സ്വന്തമാണ്. നിലവിൽ 1,170 ഡോളർ (ഏകദേശം 86,490 രൂപ) വില നിലവാരത്തിലാണ് ടെസ്‌ല ഓഹരിയുടെ വ്യാപാരം. ഈ നിലവാരത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ മസ്ക് വിറ്റൊഴിയുന്ന 10% ഓഹരിക്ക് 2,000 കോടി ഡോളർ മൂല്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം.



കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ വ്യാപാരത്തിനിടയിലാണ് ടെസ്ല ഓഹരിയുടെ വില ഉയർന്ന് 1,243.49 ഡോളർ(ഏകദേശം 91,923 രൂപ) എന്ന റെക്കോഡ് നിലവാരം കൈവരിച്ചിരുന്നു. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ കാർ നിർമാണ കമ്പനിയുമാണ് ടെസ്‌ല. കമ്പനി ഓഹരികളുടെ മൊത്തം മൂലം ഒരു ലക്ഷം കോടിയോളം ഡോളർ (അഥവാ 73.92 ലക്ഷം കോടി രൂപ) ആണ്. ഓഹരികൾ വിറ്റില്ലെങ്കിലും അവയുടെ മൂല്യം കുതിച്ചുയരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ധനാഢ്യരായ വ്യവസായികൾ നികുതി നൽകണമെന്ന് ചില ഡെമോക്രാറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്, മര്യാദരഹിതമായും പ്രവചനാതീതമായുമുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനു പേരുകേട്ട മസ്കിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. നേട്ടമെടുക്കാത്ത ലാഭം എന്ന ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മസ്ക്, 30,000 കോടി ഡോളർ (22.18 ലക്ഷം കോടിയോളം രൂപ) സമ്പത്തിനുമേൽ അടയിരിക്കുന്നെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം.

നികുതി വെട്ടിക്കാനായി ലാഭമെടുക്കാതെ നേട്ടം കൊണ്ടുനടക്കുന്നെന്നു ചിലർ ആക്ഷേപിച്ചതിനാൽ ടെസ്‌ലയിൽ തനിക്കുള്ള 10% ഓഹരി വിറ്റാലോ എന്ന ചോദ്യമാണു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ ട്വിറ്ററിൽ മസ്ക് ഉന്നയിച്ചത്. നിങ്ങൾ ഈ നീക്കത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നോ എന്നു വ്യക്തമാക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പണമായി വേതനമൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മസ്കിന്റെ സമ്പത്തിൽ ഭൂരിഭാഗവും ടെസ്‌ല ഓഹരികളായിട്ടാണു തുടരുന്നത്. തനിക്ക് ഓഹരികൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നതിനാൽ നികുതി നൽകണമെങ്കിൽ അവ വിൽക്കുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്നും മസ്ക് വിശദീകരിക്കുന്നു. ചപലമായ ട്വീറ്റുകൾക്കു കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ മസ്ക് പക്ഷേ ഓഹരി വിൽപനയിൽ വോട്ടെടുപ്പ് ഫലം എന്തായാലും അത് അംഗീകരിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

