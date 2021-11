വില കുറഞ്ഞ ഇ സ്കൂട്ടർ, ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക്: ഓലയുടെ ലക്ഷം വലുതാണ്

അടുത്ത വർഷത്തോടെ വൈദ്യുത മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും വില കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറുകളുടെയും വികസന നടപടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് കാബ് അഗ്രിഗേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇവി നിർമാണത്തിലേക്കു ചുവടുമാറിയ ഓല ഇലക്ട്രിക്. ഇ സ്കൂട്ടറുകളും ഇ ബൈക്കുകളും മാത്രമല്ല വൈദ്യുത വാഹന ശ്രേണിയിൽ കാറുകളിലേക്കു വികസിപ്പിക്കാനും കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് ഓല ഇലക്ട്രിക് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ ഭവിഷ് അഗർവാൾ വെളിപ്പെടുത്തി. വൈദ്യുത ബൈക്കുകളിലും വില കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറുകളിലേക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള സമയക്രമം ട്വിറ്ററിലാണ് അഗർവാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓല വൈദ്യുത മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളും വില കുറഞ്ഞ സ്കൂട്ടറുകളും നിർമിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച വാർത്തയോട് അതെ, അടുത്ത വർഷം എന്നായിരുന്നു അഗർവാളിന്റെ പ്രതികരണം.

വൈദ്യുത മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളുടെയും കാറുകളുടെയും വികസനത്തിനുള്ള പദ്ധതി ത്വരിതപ്പെടുത്താനായി സെപ്റ്റംബർ ആദ്യം ഓല ഇലക്ട്രിക് 20 കോടി ഡോളർ(ഏകദേശം 1,487 കോടി രൂപ) സമാഹരിച്ചിരുന്നു. ‘മിഷൻ ഇലക്ട്രിക്: 2025നു ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ പെട്രോൾ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളില്ല’ എന്ന പദ്ധതിക്കു വേണ്ടിയാണ് അധിക മൂലധനം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഏതാനും വർഷത്തിനകം തന്നെ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഇന്ധനമാക്കുന്ന ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമവുമെന്നാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ നിഗമനം. ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ആദ്യ ഇ സ്കൂട്ടറുകളായ ‘എസ് വണ്ണും’ ‘എസ് വൺ പ്രോ’യും കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്യ്ര ദിനത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. നിലവിൽ ഡൽഹി, ബെംഗളൂരു, കൊൽക്കത്ത, അഹമ്മദബാദ് നഗരങ്ങളിൽ ഓലയുടെ ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിനു ലഭ്യമാണ്.

സ്കൂട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ‘എസ് വണ്ണി’ന്റെയും ‘എസ് വൺ പ്രോ’യുടെയും പ്രവർത്തന മികവ് സ്വയം വിലയിരുത്തി വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള തുടർനടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓല ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവസാനിക്കുന്ന പിന്നാലെ ആദ്യ ഉടമസ്ഥർക്ക് ‘എസ് വൺ’, ‘എസ് വൺ പ്രോ’ സ്കൂട്ടറുകൾ കൈമാറുമെന്നാണ് ഓലയുടെ പ്രഖ്യാപനം; എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ സമയക്രമം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓല ഇ സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള നടപടികൾകഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 120 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന കരുതുന്ന ‘എസ് വണ്ണി’ന് 99,999 രൂപയും 180 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്)യുള്ള ‘എസ് വൺ പ്രോ’യ്ക്ക് 1,29,999 രൂപയുമാണു വില(ഇതിൽ ഫെയിം ടു സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടും; സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെയാണ്).

English Summary: Ola Reported to be Working on Electric motorcycles and Lower-cost Electric Scooter