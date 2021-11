എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ യാത്ര ലാൻഡ് റോവർ ഡിഫൻഡറിൽ: വിഡിയോ

നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ജനങ്ങളോടു നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടും പല വട്ടം വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ. ഇപ്പോൾ, സ്റ്റാലിന്റെ പുതിയ വാഹനമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. ഒന്നല്ല, രണ്ടു ഡിഫൻഡറുകളിൽ സ്റ്റാലിൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിലും മറ്റൊന്ന് ഓക്ടോബറിലുമാണ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഡിഫൻഡർ 110 എസ്ഇ എന്ന വകഭേദമാണ്.

ലാൻഡ് റോവറിന്റെ ഐതിഹാസിക മോഡലുകളിലൊന്നാണ് ഡിഫൻഡർ. നീണ്ട 67 വർഷത്തെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് 2016 ൽ വിടവാങ്ങിയ ഡിഫൻഡറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് 2019 ലാണ് രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ എത്തിയത്. ‌‌പഴയ ഡിഫൻഡറിന്റെ സവിശേഷതകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടിയിണക്കിയുമെത്തിയ പുതിയ ഡിഫൻഡർ ഏറെ ആരാധകരെ സൃഷ്ടിച്ചു.‌

ഒറിജിനൽ ലാൻഡ് റോവർ സീരിസിൽനിന്ന് വികസിപ്പിച്ച ഡിഫൻഡർ 1983 ലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. കുറഞ്ഞ ഫ്രണ്ട്, റിയർ ഓവർഹാങ് ആണു പുതിയ ഡിഫൻഡറിനും. ഇവ മികച്ച അപ്രോച്ച്, ഡിപ്പാർച്ചർ ആംഗിളുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും വാഹനത്തെ ഓഫ്റോഡിങ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

291 മി.മീ. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുണ്ട്. 900 മി.മീ. വരെ വെള്ളത്തിലൂടെ പോകാനുമാകും. 3 ലീറ്റർ ഡീസൽ എൻജിൻ മോ‍ഡൽ കൂടാതെ മൂന്നു ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിൻ മോഡലും വാഹനത്തിനുണ്ട്. 400 ബിഎച്ച്പി കരുത്ത് നൽകും ഈ എൻജിൻ. എട്ടു സ്പീഡ് ഓട്ടമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ്. ഏഴു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൂജ്യത്തിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്ററിലെത്തും. 191 കിലോമീറ്ററാണ് ഉയർന്ന വേഗം.

