ഇന്ത്യയിൽ സെഞ്ചുറി തികച്ച് യൂബർ; നൂറാമിടം വാറങ്കൽ

സാൻഫ്രാൻസിസ്കൊ ആസ്ഥാനമായ റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് സർവീസ് അഗ്രിഗേറ്ററായ യൂബറിന് ഇന്ത്യയിൽ സെഞ്ചുറി തിളക്കം. തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ യൂബർ സേവനം ലഭ്യമാവുന്ന നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണം 100 തികഞ്ഞത്. ഓട്ടോറിക്ഷകളും വിവിധ തരം കാറുകളും വാറങ്കലിൽ യൂബർ ശ്രേണിയിൽ ലഭ്യമാവുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. യൂബർ ഇന്ത്യയിൽ സേവനം ആരംഭിച്ചത് 2013ലായിരുന്നു; തുടക്കത്തിൽ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലും വൻനഗരങ്ങളിലുമായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധ. തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇടത്തരം, ചെറുകിട പട്ടണങ്ങളിലേക്കും യൂബർ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെത്തി എട്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും 100 നഗരങ്ങളിൽ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കാൻ യൂബറിനായി.

ഇക്കാലത്തിനിടെ 9.50 കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനിയുടെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയെന്നാണു യൂബറിന്റെ കണക്ക്. സമീപഭാവിയിൽ യൂബർ സേവനം ലഭ്യമാവുന്ന നഗരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ‘ഇരട്ട സെഞ്ചുറി’ തികയ്ക്കാനാണു കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ദീർഘ യാത്രയുടെ തുടക്കം മാത്രമാണിതെന്ന് യൂബർ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സിറ്റീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് മേധാവി ശിവ ശൈലേന്ദ്രൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വരുംവർഷങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒട്ടേറെ നാഴികക്കല്ലുകൾ പിന്നിടാനും അത്തരം അവസരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനുമാണു കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

റൈഡ് ഹെയ്ലിങ് മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ സേവനങ്ങൾ യൂബർ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാറുകൾക്കു പുറമെ ഓട്ടോറിക്ഷകളിലും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലും യൂബർ യാത്രാസൗകര്യം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ‘കോവിഡ് 19’ മഹാമാരിക്കാലത്തെ പാക്കേജ് ഡെലിവറി സർവീസിനും യൂബർ തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും റസ്റ്ററന്റുകളിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകാനായി ‘യൂബർ ഈറ്റ്സ്’ വിഭാഗവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ആഗോളതലത്തിൽ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തന പരിചയവുമൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ റൈഡ് ഹെയ്‌ലിങ് രംഗത്തു ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയും മത്സരവുമാണ് യൂബർ നേരിടുന്നത്. പ്രാദേശികതലത്തിലും ദേശീയതലത്തിലും എതിരാളികൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ഓലയാണ് യൂബറിനു ശക്തമായ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നത്.

