മഴയത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അതീവ ശ്രദ്ധവേണം. കാരണം അമിതവേഗത്തിൽ വാഹനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ അപകടം. ബെംഗളൂരു നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ ധർമപുരിക്ക് അടുത്തു വച്ചാണ് അപകടം നടന്നത്.

അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ എസ്‍യുവിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഹൈവേയിൽ നിന്ന് തെന്നി നീങ്ങിയ വാഹനം സമീപത്തെ തുറന്ന കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. മൂന്നു പേരായിരുന്നു വാഹനത്തിൽ. രണ്ടുപേർ സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ച് മരിച്ചെന്നും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു വീണ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. കിണറ്റിൽ മുങ്ങിയാണ് രണ്ടുപേർ മരിച്ചത്.

മഴയത്ത് വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

∙ മഴയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ്.

∙ മഴ തുടങ്ങുന്ന സമയങ്ങളിൽ റോഡിലുള്ള പൊടിയും, ഓയിൽ അംശങ്ങളും ചെറിയ നനവിൽ കുഴമ്പു രൂപത്തിലാകുന്നു. അത് കൂടുതൽ വഴുക്കലിന് കാരണമാകുന്നു.

∙ മഴക്കാലത്ത് റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള ഘർഷണം കുറയുന്നു. ടയറിനും റോഡിനുമിടയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു പാളി ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. തേയ്മാനം വന്ന ടയറുകൾ ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാവൂ.

∙ സാധാരണ ഓടുന്ന വേഗത്തിൽ നിന്ന് അൽപം കുറവു വേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക. ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന ദൂരം മഴക്കാലത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാഹനം നിന്നുവെന്ന് വരില്ല.

∙ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തെന്നി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു.

English Summary: Car plunges into farm well, two feared drowned