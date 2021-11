വിൽപനയിൽ 4 ലക്ഷവും കടന്നു റെനോ ക്വിഡ് മുന്നേറ്റം

ഫ്രഞ്ച് വാഹന നിർമാതാക്കളായ റെനോയുടെ എൻട്രി ലവൽ ഹാച്ച്ബാക്കായ ക്വിഡി‌ന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള വിൽപ്പന നാലു ലക്ഷം യൂണിറ്റ് പിന്നിട്ടു. കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ ദശവത്സരാഘോഷത്തിനു തയാറെടുക്കുന്ന വേളയിലാണു റെനോ ക്വിഡ് ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്.

രണ്ടു പെട്രോൾ എൻജിൻ സാധ്യതകളോടെ എത്തുന്ന ക്വിഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഒൻപതു വകഭേദങ്ങളിലാണു വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ളത്. കാറിലെ മൂന്നു സിലിണ്ടർ, 800 സി സി പെട്രോൾ എൻജിൻ 54 പി എസ് വരെ കരുത്തും 72 എൻ എം ടോർക്കുമാണു സൃഷ്ടിക്കുക; ഒരു ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിനാവട്ടെ 68 പി എസ് വരെ കരുത്തും 91 എൻ എമ്മോളം ടോർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുണ്ട്. മാനുവൽ ഗീയർബോക്സിനൊപ്പം ഓട്ടമേറ്റഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ(എ എം ടി) ഗീയർബോക്സ് സഹിതവും ‘ക്വിഡ്’ ലഭ്യമാണ്.

ആഗോളതലത്തിൽ സ്വീകാര്യമാവുന്ന ഗുണനിലവാരവത്തിന്റെയും പ്രകടനക്ഷമതയുടെയും പിൻബലത്തോടെ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടു വികസിപ്പിച്ചതും നിർമിച്ചതുമായ കാർ എന്നാണു റെനോ ‘ക്വിഡി’നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അനുഭവസമ്പത്തും പ്രതിഭാവിലാസവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിർമിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ‘മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ പദ്ധതിയും ‘ക്വിഡി’നു പ്രചോദനമാണെന്നു റെനോ കരുതുന്നു. പരിഷ്കരിച്ച മുൻ ബംപറും വിഭജിച്ച ഹെഡ്ലൈറ്റും എൽ ഇ ഡി ഡേ ടൈം റണ്ണിങ് ലാംപും മൂന്നു സ്ലാറ്റ് ഗ്രില്ലും കോൺട്രാസ്റ്റ് നിറത്തിലുള്ള ഔട്ടർ റിയർവ്യൂ മിററും ‘സി’ ആകൃതിയുള്ള എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഗൈഡുകളും റൂഫ് സ്പോയ്ലറുമൊക്കെയായാണു ‘ക്വിഡി’ന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പ് വിപണിയിലുള്ളത്. 4.11 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണു ‘ക്വിഡ്’ ശ്രേണിയുടെ ഷോറൂം വില.

അകത്തളത്തിൽ ആപ്പ്ൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഓട്ടോ കംപാറ്റിബിലിറ്റിയും ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുമായി എട്ട് ഇഞ്ച് ടച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫൊടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ലഭ്യമാണ്. പിയാനൊ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള സെന്റർ കൺസോൾ, ഡിജിറ്റൽ എൽ ഇ ഡി ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, പിന്നിൽ പാർക്കിങ് കാമറ എന്നിവയും കാറിലുണ്ട്. മികച്ച സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇരട്ട എയർബാഗ്, ഇ ബി ഡി സഹിതം എ ബി എസ്, സ്പീഡ് അലെർട്ട് സംവിധാനം, റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ് സെൻസർ, ഡ്രൈവർക്കും മുൻസീറ്റ് യാത്രികനും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എന്നിവയെല്ലാം ‘ക്വിഡി’ലുണ്ട്.

