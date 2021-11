ട്രെയിനിടിച്ച് ആമസോൺ ഡെലിവറി വാൻ രണ്ടായി മുറിഞ്ഞു, ഡ്രൈവർക്ക് ഇത് രണ്ടാം ജന്മം: വിഡിയോ

തന്റെ 33–ാം ജന്മ ദിനത്തിൽ പതിവുപോലെ ജോലിക്ക് പോയതായിരുന്നു ആമസോൺ ഡെലിവറി വാൻ ഡ്രൈവർ അലക്സാണ്ടർ ഇവാൻസ്. എന്നാൽ ഈ ദിനത്തിൽ ‌ഭീകരത നിറച്ചാണ് ആ അപകടം നടന്നത്. ഇവാൻസ് ഓടിച്ച ട്രക്ക് റെയിൽവേ ലൈനിൽ കുടുങ്ങുകയും അതിവേഗത്തിലെത്തിയ ട്രെയിൻ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

അമേരിക്കയിലെ മിൽവൗക്കീയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽപെട്ട ട്രക്ക് രണ്ടായി മുറിഞ്ഞെങ്കിലും അധികം പരിക്കുകൾ ‌ഏൽക്കാതെ ഇവാൻസ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ട്രെയിൻ വരുന്നത് അറിയെതെയാണ് റെയിൽവേ പാളം മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും വരുന്നത് കണ്ട് വേഗം ഓടിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല എന്നാണ് ഇവാൻസ് പറയുന്നത്.

എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും താൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം വരുന്നില്ലെന്നാണ് ഇവാൻസിന്റെ മറുപടി. ഡ്രൈവർ സീറ്റിനു പുറകിൽ വച്ച് വാഹനം രണ്ടായി മുറിയുകയായിരുന്നു. ഒരു ഭാഗവുമായി ട്രെയിൻ കുറച്ചു ദൂരം പോയതിനു ശേഷമാണ് നിന്നത്.

English Summary: Train slices Amazon delivery truck in half, driver grateful to be alive