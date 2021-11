ഓല സ്കൂട്ടർ: കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിച്ചു, 27 മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്തും ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്

വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറുകളായ എസ് വണ്ണിന്റെയും എസ് വൺ പ്രോയുടെയും പരീക്ഷണ ഓട്ടം രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഓല ഇലക്ട്രിക് ഒരുങ്ങുന്നു. വരും ആഴ്ചകളിലായി ആയിരത്തോളം നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനു ലഭ്യമാക്കാനാണു കമ്പനിയുടെ നീക്കം. നിലവിൽ വാഹനം വാങ്ങുകയോ ബുക്കിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയോ ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡിസംബർ 15നകം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് അവസരമൊരുക്കുമെന്നാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

സൂറത്ത്, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, വിശാഖപട്ടണം, വിജയവാഡ, കോയമ്പത്തൂർ, വഡോദര, ഭുവനേശ്വർ, തിരുപ്പൂർ, ജയ്പൂർ, നാഗ്പൂർ നഗരങ്ങളിൽ ഈ 27ന് ‘എസ് വൺ’, ‘എസ് വൺ പ്രോ’ എന്നിവ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനെത്തും. നവംബർ 10 മുതൽ ബെംഗളൂരു, ഡൽഹി, അഹമ്മദബാദ്, കൊൽക്കത്ത നഗരങ്ങളിൽ ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ഇ സ്കൂട്ടറുകളുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. 19 മുതൽ ചെന്നൈ, ഹൈദരബാദ്, കൊച്ചി, മുംബൈ, പുണെ എന്നീ നഗരങ്ങളിലും ‘എസ് വൺ’, ‘എസ് വൺ പ്രോ’ എന്നിവ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനെത്തി.

കണ്ടും വായിച്ചും മാത്രമറിഞ്ഞ ഇ സ്കൂട്ടറുകൾ നേരിട്ടു കാണാനും ഓടിച്ചു നോക്കാനും ആയിരങ്ങളാണു ദിവസേന എത്തുന്നതെന്ന് ഓല ഇലക്ട്രിക് ചീഫ് ബിസിനസ് ഓഫിസർ അരുൺ സിർദേശ്മുഖ് അവകാശപ്പെട്ടു. ‘എസ് വൺ’ ശ്രേണിയുടെ തകർപ്പൻ രൂപകൽപ്പനയും മികച്ച പ്രകടനക്ഷമതയും സാങ്കേതിക മികവും യാത്രാസുഖവുമൊക്കെ വാഹനം ബുക്ക് ചെയ്തവരെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വരുംദിനങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിപുലമാക്കാനും ആയിരത്തോളം നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാനുമാണു കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. ഡിസംബർ മധ്യത്തോടെ നിലവിൽ ഇ സ്കൂട്ടറിൽ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചവർക്കൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് അവസരം ഒരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഓല ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ആദ്യ മോഡലുകളായ ‘എസ് വണ്ണും’ ‘എസ് വൺ പ്രോ’യും കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്യ്ര ദിനത്തിലാണ് അരങ്ങേറിയത്. സ്കൂട്ടർ ബുക്ക് ചെയ്തു കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ‘എസ് വണ്ണി’ന്റെയും ‘എസ് വൺ പ്രോ’യുടെയും പ്രവർത്തന മികവ് സ്വയം വിലയിരുത്തി വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓല ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് അവസാനിക്കുന്ന പിന്നാലെ ആദ്യ ഉടമസ്ഥർക്ക് ‘എസ് വൺ’, ‘എസ് വൺ പ്രോ’ സ്കൂട്ടറുകൾ കൈമാറുമെന്നാണ് ഓലയുടെ പ്രഖ്യാപനം; എന്നാൽ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ സമയക്രമം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ഓല ഇ സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള നടപടികൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 120 കിലോമീറ്റർ ഓടുമെന്ന കരുതുന്ന ‘എസ് വണ്ണി’ന് 99,999 രൂപയും 180 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചാര പരിധി(റേഞ്ച്)യുള്ള ‘എസ് വൺ പ്രോ’യ്ക്ക് 1,29,999 രൂപയുമാണു വില(ഇതിൽ ഫെയിം ടു സബ്സിഡി ഉൾപ്പെടും; സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെയാണ്).

തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച‘ ഫ്യൂച്ചർ ഫാക്ടറി’യിലാണ് ഓല വൈദ്യുത സ്കൂട്ടറുകൾ നിർമിക്കുന്നത്; അടുത്ത വർഷം ഇന്ത്യയ്ക്കു പുറമെ യൂറോപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസീലൻഡിലും ദക്ഷിണ പൂർവ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഈ വൈദ്യുത ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കാൻ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്.

English Summary: Ola Electric to begin tests rides in more cities from Nov 27