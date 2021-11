കുരങ്ങിനെ രക്ഷിക്കാൻ വെട്ടിച്ചു, താഴ്ചയിലേക്കു മറിഞ്ഞ് കാർ–വിഡിയോ

റോഡിലെ കുരങ്ങിനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കാർ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഷിംലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. കാറിന്റെ മുന്നിലെത്തിയ കുരങ്ങനെ ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വെട്ടിച്ചപ്പോൾ റോഡിൽനിന്ന് താഴെയുണ്ടായിരുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ പാർക്കിങ് സ്പെയ്സിലേക്ക് വാഹനം മറിയുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. റോഡിലെ ബാരിക്കേഡിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന കാർ പിന്നീട് താഴേക്കു മറിയുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. റാംപുരിൽനിന്ന് ഡൽഹിക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു കാറിനുള്ളിൽ. പരുക്കുകളില്ലാതെ യാത്രക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Car Swerves To Save Monkey, Skids And Falls Off Road In Shimla