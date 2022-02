ഒരിക്കലും പഞ്ചറാവില്ല, ഷെവർലെ ബോൾട്ടിനായി കാറ്റില്ലാത്ത ടയർ നിർമിക്കാൻ മിഷെലിൻ

ജനറൽ മോട്ടോഴ്സിന്റെ വൈദ്യുത കാറായ ഷെവർലെ ബോൾട്ടിന്റെ അടുത്ത തലമുറ മോഡലിനായി പഞ്ചറാകാത്ത ടയർ വികസിപ്പിക്കാൻ ഫ്രഞ്ച് ടയർ നിർമാതാക്കളായ മിഷെലിൻ. പഞ്ചർ ഒഴിവാക്കാനായി വായുരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്റ്റിസ് ശ്രേണിയിലെ ഈ ടയറുകൾ മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനാണു ശ്രമമെന്നും മിഷെലിൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക പ്രസിഡന്റ് അലെക്സിസ് ഗാർസിൻ വെളിപ്പെടുത്തി.

വൈദ്യുത കാറായ ബോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഷെവർലെ നവീകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ കാറിന്റെ മുന്തിയ വകഭേദമായ ബോൾട്ട് ഇ യു വിയും പുറത്തിറക്കി. പുതുതലമുറ ബോൾട്ട് 2025ൽ പുറത്തെത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ; എന്നാൽ പുതുതലമുറ ബോൾട്ട് അവതരണത്തിനുള്ള സമയക്രമമൊന്നും ഷെവർലെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വായുരഹിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടയറുകളുടെ പരീക്ഷണത്തിനായി 2019ൽ തന്നെ മിഷെലിൻ, ഷെവർലെ ബോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ബോൾട്ടിനു പുറമെ മറ്റു ചില മോഡലുകളിലും അപ്റ്റിസ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു; കഴിഞ്ഞ വർഷം മിനി കൂപ്പർ എസ് ഇ മിഷെലിൻ അപ്റ്റിസ് ടയറുമായി പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയിരുന്നു. ദശാബ്ദത്തോളം നീണ്ട ഗവേഷണ, വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊടിവിലായിരുന്നു 2019ൽ മിഷെലിൻ ഔപചാരികമായി ‘അപ്റ്റിസ്’ പുറത്തിറക്കിയത്.

ബെൽറ്റുകളും സ്പോക്കുകളും ഉപയോഗിച്ചാണു മിഷെലിൻ അപ്റ്റിസ് ടയറിന്റെ നിർമാണം; വാഹനഭാരം വഹിക്കാനായി ഘനം കുറഞ്ഞതെങ്കിലും കരുത്തുറ്റ ഫൈബർ ഗ്ലാസാണു സ്പോക്കിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചർ ചെറുക്കുന്ന ടയറുകളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കായി അൻപതോളം പകർപ്പവകാശ അപേക്ഷകളും മിഷെലിൻ സമർപ്പിച്ചിച്ചുണ്ട്.

പഞ്ചറിനെ ചെറുക്കുന്നു എന്നതു തന്നെയാണ് ‘അപ്റ്റിസി’ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. മർദത്തിലുണ്ടാവുന്ന അതിവേഗ വ്യതിയാനം മൂലം ക്രമരഹിതമായ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണു പഞ്ചർ മൂലമുള്ള പ്രത്യാഘാതം. പഞ്ചറിന്റെ ഫലമായി 20 കോടിയോളം ടയറുകൾ അകാലമൃത്യു വരിക്കുന്നെന്നാണു കണക്ക്. എന്നാൽ പഞ്ചറിനെ ചെറുക്കുന്നതും വായുരഹിതവുമായി ടയറുകളുടെ വരവോടെ ഈ ഭീമമായ നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനാവുമെന്ന് മിഷെലിൻ അവകാശപ്പെടുന്നു.

English Summary: Michelin and GM Working on Airless Tire for Next-Gen Bolt