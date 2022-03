വരുന്നു ഇലക്ട്രിക് യുദ്ധം; സുസുക്കി ഗുജറാത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് 10440 കോടി

ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം നിർമാണത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ 10440 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിക്കാൻ സുസുക്കി മോട്ടർ കോർപ്. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ മാതൃകമ്പനിയായ സുസുക്കി മോട്ടർ കോർപ് മൂന്നു വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികളിലായി 10440 കോടി നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ധാരണാപത്രമാണ് ഗുജറാത്ത് സർക്കാറുമായി ഒപ്പുവച്ചത്.

സുസുക്കിയുടെ ഗുജറാത്ത് ശാലയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമാണ കപ്പാസിറ്റി വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് 3100 കോടി രൂപയും ബാറ്ററി നിർമാണ ശാലയുടെ നിർമാണത്തിന് 7300 കോടി രൂപയും വാഹന റീസൈക്കിളിങ് ശാലയ്ക്ക് 45 കോടി രൂപയുമാണ് പദ്ധതിപ്രകാരം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഇക്കണോമിക്സ് ഫോറത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചത്.

ഇന്ത്യ നിർമാണ ഹബ്ബ്

ഇന്ത്യയിൽ നിർമിച്ച് രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്ക് വാഹനം കയറ്റുമതി ചെയ്യാനും സുസുക്കിക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. 2024ൽ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലും തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലും വാഹനം എത്തും. വർഷം 125000 യൂണിറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് പദ്ധതി.

‌മിഡ് സൈസ് ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവി

ഇലക്ട്രിക് എസ്‍യുവി പുറത്തിറക്കാൻ സുസുക്കി ടൊയോട്ട സഖ്യം പദ്ധതിയിടുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ടൊയോട്ടയുമായി ചേർന്ന് വൈവൈ 8 എന്ന കോഡ്നാമത്തിലാണ് വാഹനം വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട സുസുക്കി സഖ്യത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളെപ്പോലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ആകില്ല പുതിയ വാഹനത്തിലുണ്ടാകുക. ചെറു വാഹനം പുറത്തിറക്കാതെ ക്രേറ്റയെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കാനാണ് സുസുക്കി ടൊയോട്ട പദ്ധതി. 4.2 മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നീളമുള്ള വാഹനത്തിന് ക്രേറ്റയെക്കാൾ വീതിയും നീളവുമുണ്ടാകും.

ഇലക്ട്രിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇന്ത്യൻ നിർമിത ബാറ്ററി

ഇലക്ട്രിക്കിനായി വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും പുതിയ വാഹനം നിർമിക്കുക. ടൊയോട്ടയുടെ 40 പിഎൽ എന്ന ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്ന 27പിഎൽ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വാഹനത്തിന്റെ നിർമാണം.

English Summary: Suzuki to invest Rs 10,440 crore to step up EV production in India