‘ആഴക്കടൽ പോരാളി’; നാവികസേനയുടെ പ്രഹരശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ വാഗ്ഷീർ

ഐഎൻഎസ് വാഗ്‌ഷീർ കടൽ തൊട്ടു. ഇന്ത്യ ഫ്രാൻസുമായി സാങ്കേതിക സഹകരണത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന 6 സ്കോർപീൻ ക്ലാസ് (ഇന്ത്യയിൽ കൽവരി ക്ലാസ്) ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് ആക്രമണ അന്തർവാഹിനികളിൽ‌ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേത് ആണ് വാഗ്ഷീർ. പുതിയ അന്തർവാഹിനികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പ്രോജക്ട് 75 പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഡിസിഎൻഎസ് (ഇപ്പോൾ നേവൽ ഗ്രൂപ്പ്) എന്ന സ്ഥാപനവുമായി ചേർന്ന് അന്തർവാഹിനികൾ പുറത്തിറക്കിയത്.

ഈ നിരയിലെ ആദ്യ അന്തർവാഹിനിയായ കൽവരി 2015ൽ കടലിൽ ഇറക്കുകയും 2016ൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുകയും പിന്നീട് 2017ൽ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഖണ്ടേരി, കരഞ്ച്, വേല, വാഗിർ എന്നിവയാണു കൽവരി ക്ലാസിലെ മറ്റ് അന്തർവാഹിനികൾ. റഷ്യൻ നിർമിത കിലോ ക്ലാസ് (സിന്ധുഘോഷ് ക്ലാസ്), ജർമൻ നിർമിത ടൈപ്പ് 209 ക്ലാസ് (ശിശുമാർ ക്ലാസ്) എന്നീ അന്തർവാഹിനികൾ കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതോടെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ അന്തർവാഹിനികൾ നാവികസേനയ്ക്കായി സ്വന്തമാക്കുന്നതിനു നടപടികൾ തുടങ്ങിയത്. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള 24 അന്തർവാഹിനികൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രോജക്ട് 75 പരിപാടി തുടങ്ങിയതെങ്കിലും നിലവിൽ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം മാത്രമാണു പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈ മാസഗൺ ഡോക്ക് ലിമിറ്റഡ് ആണ് വാഗ്ഷീർ ഉൾപ്പെടെ 6 അന്തർവാഹിനികളും സാക്ഷാത്കരിച്ചത്. പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി അജയ് കുമാർ ആണ് വാഗ്ഷീർ കടലിൽ ഇറക്കിയത്. ഇനി ഒരു വർഷത്തെ പരീക്ഷണ ഓട്ടമാണു വാഗ്ഷീറിന് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത്. ‘ആഴക്കടൽ പോരാളി’കളായ സാൻ‌ഡ്ഫിഷ് ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ പേരാണ് വാഗ്‌ഷീർ. മുൻപും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയ്ക്കു വാഗ്‌ഷീർ എന്നു പേരുള്ള ഒരു അന്തർവാഹിനി ഉണ്ടായിരുന്നു. 1974ൽ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായ പഴയ വാഗ്‌ഷീർ 1997ലാണ് ഡീകമ്മിഷൻ ചെയ്തത്. സോവിയറ്റ് നിർമിത ഫോക്സ്ട്രോട്ട് ക്ലാസ് (ഇന്ത്യയിൽ വേല ക്ലാസ്) അന്തർവാഹിനിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വാഗ്ഷീർ.

പുതിയ വാഗ്‌ഷീർ സ്റ്റെൽത്ത് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ലോകത്തെ ഏതു നാവികശക്തിയുടെയും അന്തർവാഹിനികളോടു കിടപിടിക്കുന്നതാണ്. 4000 കോടി രൂപയ്ക്കടുത്താണ് ഇതിന്റെ നിർമാണച്ചെലവ്. ജലോപരിതല, അന്തർവാഹിനി വിരുദ്ധ മിഷനുകൾക്കും വിവരശേഖരണം, മൈൻ വിതറൽ, ഒരു മേഖലയുടെ സുരക്ഷ ഒരുക്കൽ എന്നീ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണിവ. ടോർ‌പ്പിഡോ, മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ ഒരേ കൃത്യതയോടെ നടത്താനും കുഞ്ഞൻ അന്തർവാഹിനികൾ‌ ആണെങ്കിലും കൽവരി ക്ലാസ് ബോട്ടുകൾക്കു കഴിയും.

ഇന്ത്യൻ ഡീസൽ ഇലക്ട്രിക് അന്തർവാഹിനികളുടെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായാണ് നാവിക സേന കൽവരി ക്ലാസിനെ കാണുന്നത്. 1800 ടണ്ണിന് അടുത്താണ് കൽവരി ക്ലാസ് മുങ്ങിക്കപ്പലുകളുടെ ഭാരം. 67.5 മീറ്റർ നീളവും 12.5 മീറ്റർ ഉയരവും ആണ് വാഗ്‌ഷീറിന്. വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ 20 നോട്ടിക്കൽ മൈലും ഉപരിതലത്തിൽ 11 നോട്ടിക്കൽ മൈലും ആണ് വേഗം. തീരത്തോട് അടുക്കാതെ 50 ദിവസത്തിന് അടുത്ത് സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയും ഇവയ്ക്ക്. 8 ഓഫിസർമാരും 35 നാവികരും ആണ് വാഗ്‌ഷീറിനെ ചലിപ്പിക്കുക. 350 മീറ്റർ‌ വരെ വെള്ളത്തിന് അടിയിലേക്കു താഴാനുള്ള കഴിവാണ് അന്തർവാഹിനിക്കുള്ളത്. 30 മൈനുകൾ വരെ സ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും. 6 ടോർപിഡോ ട്യൂബുകൾ ആണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് 18 സർഫസ് – അണ്ടർവാട്ടർ ടോർപിഡോകളോ എക്സോസെറ്റ് ട്യൂബ് ലോഞ്ച്ഡ് കപ്പൽവേധ മിസൈലുകളോ തൊടുക്കാം.

