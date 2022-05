ഒറ്റചാർജിൽ 202 കി.മീ, കണ്ണു തള്ളി ഓല; യുവാവിന് പുതിയ സ്കൂട്ടർ ഫ്രീ

പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വിപണിയില്‍ മാത്രമല്ല വാര്‍ത്തകളിലും കുറച്ചായി ഓല ഇലക്ട്രിക് സജീവമാണ്. ഒരൊറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 202 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിയെന്ന നല്ല വാര്‍ത്തയും ഓലയെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ച ഓല സ്കൂട്ടർ ഉപഭോക്താവിന് പുതുപുത്തന്‍ എസ് 1 പ്രൊ സമ്മാനമായി നല്‍കിയാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക് സി.ഇ.ഒ ഭവീഷ് അഗര്‍വാള്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഓപറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് എസ്1 പ്രോ ഉടമക്ക് 200 കിലോമീറ്റര്‍ ഒറ്റചാര്‍ജില്‍ മറികടക്കാന്‍ സാധിച്ചത്.

ഓല സ്‌കൂട്ടര്‍ ഉടമ കാര്‍ത്തിക്കാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ താന്‍ കൈവരിച്ച നേട്ടം ചിത്രം സഹിതം പങ്കുവച്ചത്. ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 202 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിയെന്നാണ് ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. പുതിയ ഒഎസില്‍ ഇക്കൊണോമിക് മോഡില്‍ ഓടിച്ചാണ് കാര്‍ത്തിക് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. പകുതി ദേശീയപാതയിലും പകുതി നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിലുമാണ് ഓടിച്ചതെന്നും കാര്‍ത്തിക് പറയുന്നു. ഓല എസ്1 പ്രൊയുടെ ഡിസ്‌പ്ലേയില്‍ 202 കിലോമീറ്റര്‍ ഓടിയെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശരാശരി മണിക്കൂറില്‍ 27 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗതയും പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറില്‍ 48 കിലോമീറ്ററായും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും മൂന്നു ശതമാനം ചാര്‍ജ് ബാക്കിയുണ്ടെന്നും ഓലയുടെ ഡിസ്‌പ്ലേയില്‍ പറയുന്നു.

നിലവില്‍ ബീറ്റ സ്റ്റേജിലുള്ള MoveOS 2.0 പല ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കും ഓല നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒ.എസ് അവസാന മിനുക്കു പണിയിലാണ്. മൊബൈല്‍ കണക്ടിവിറ്റി, പുതിയ മൊബൈല്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍, നാവിഗേഷന്‍ സംവിധാനം, മൈലേജ് കൂട്ടുന്ന പുതിയ ECO മോഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഒ.എസ് അപ്‌ഡേഷന്‍ വഴി ഓല വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഏതാനും ആഴ്ചക്കുള്ളില്‍ തന്നെ പുതിയ ഒ.എസ് എല്ലാ ഓല സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ക്കും ലഭ്യമാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ ഒറ്റചാര്‍ജില്‍ 202 കിലോമീറ്റര്‍ മറികടന്നെന്ന നേട്ടത്തെ വിപ്ലവകരമെന്നാണ് ഭവീഷ് അഗര്‍വാള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. റെക്കോർഡ് തകര്‍ത്ത പ്രകടനം നടത്തിയ കാര്‍ത്തിക്കിന് പുത്തന്‍ എസ് 1 പ്രൊ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്നും ഓല ഇലക്ട്രിക് സിഇഒ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ പെട്രോള്‍ സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ ചരിത്രമായി മാറുമെന്നും ഇന്ത്യയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ വില്‍ക്കുന്ന ഓല സി.ഇ.ഒ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

വിവാദങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം അതിവേഗത്തിലാണ് ഓല ഇന്ത്യന്‍ സ്‌കൂട്ടര്‍ വിപണിയില്‍ വ്യാപിക്കുന്നത്. 2022 ഏപ്രിലില്‍ മാത്രം 12,683 ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകളാണ് ഓല ഇന്ത്യയില്‍ വിറ്റത്. തൊട്ടു മുന്‍ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 39 ശതമാനമാണ് വില്‍പനയിലുണ്ടായ വളര്‍ച്ച. പ്രധാന എതിരാളികളായ ഹീറോ ഇലക്ട്രിക്കിന് ഇതേ കാലയളവില്‍ 6,570 ഇലക്ട്രിക്ക് സ്‌കൂട്ടറുകള്‍ മാത്രമാണ് വില്‍ക്കാനായതെങ്കിലും മുന്‍ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടാനായി. മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒകിനാവയാണ്.

English Summary: Ola S1 owner does 200 Kms on a single charge: Bhavish Aggarwal to gift him S1 Pro