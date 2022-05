ടാറ്റ നാനോയിൽ രത്തൻ ടാറ്റ; ലാളിത്യത്തിന്റെ പര്യായമെന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം

രത്തൻ ടാറ്റ എന്നാൽ ലാളിത്യത്തിന്റെ പര്യായമെന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം. താജ് ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെറു കാർ നാനോയിൽ എത്തുന്ന രത്തൻ ടാറ്റയുടെ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചാണ് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ബോഡി ഗാർഡുകളുടെ അകമ്പടിയില്ലാതെ ടാറ്റ നാനോയിൽ ഇരുന്നു പോകുന്ന വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ കാർ ഏതുവേണമെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രത്തൻ ടാറ്റ നാനോയിൽ എത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റ എളിമയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്നും വിഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണക്കാരായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നകാർ എന്ന രത്തൻ ടാറ്റയുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉൽപന്നമായിരുന്നു നാനോ. ഒരുലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 2008 ൽ വിപണിയിലെത്തിയ കാർ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചു പറ്റി. വിപണിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിയെങ്കിലും ഈ ചെറു കാർ ഇന്നും സന്തോഷപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട്.

English Summary: Ratan Tata arrives at Mumbai's Taj hotel in a Nano. Most humble man ever, says Internet