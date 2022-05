രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുള്ള പല വാഹനങ്ങളും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ വില പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയുടെ ഇരട്ടി വിലയാണ് പല വാഹനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ. ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വില ലക്ഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം പ്രത്യേകം പറയണ്ടല്ലോ?. വാഹനനിർമാണ ചിലവ് താരതമ്യേന കുറവുള്ള ഇന്ത്യൻ നിർമിത വാഹനങ്ങളുടെ വില വർധിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ കാരണം നികുതി തന്നെയാണ്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലുള്ള ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം.

ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള നികുതികളിലായി സർക്കാരിനു ലഭിക്കുന്നത് 18 ലക്ഷം രൂപയാണ് എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രചരിച്ച ഒരു വിഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായ ഈ വിഡിയോയുടെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് നികുതിക്കണക്കുകൾ ചർച്ചയായത്. ഇന്ത്യയിൽ താരമത്യേന നികുതി കൂടുതലാണ് എന്നത് സത്യമാണെങ്കിലും ഇത്ര അധികം തുക നികുതിയായി നൽകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണർ തന്നെ ഉദാഹരണമായി എടുത്ത് ഗൾഫിലെ വാഹനവില വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാം.

വിലയിലെ അന്തരം

ടൊയോട്ടയുടെ രണ്ടു വകഭേദങ്ങളാണ് ദുബായിലുള്ളത് അതിൽ 4 ലീറ്റർ എൻജിൻ വകഭേദം ഇന്ത്യയിലില്ല. ഇന്ത്യയിലുള്ള പെട്രോൾ ഓട്ടമാറ്റിക്ക് വകഭേദത്തിന് 4x2 പതിപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്. ദുബായിലെ 2.7 ലീറ്റർ പെട്രോൾ എൻജിൻ. 4x4 ഓട്ടമാറ്റിക് മോഡലിന്റെ വില 1.20 ലക്ഷം ദിർഹമാണ്. അതായത് ഏകദേശം 25.37 ലക്ഷം രൂപ. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പെട്രോൾ 4x4 വിൽപനയ്ക്കില്ല. പെട്രോൾ 4x2 മോഡലിന്റെ എക്സ്ഷോറൂം വില 33.53 ലക്ഷം രൂപയമാണ്. അതായത് ഗൾഫിനെക്കാൾ 8 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ. (പെട്രോൾ 4x4 എത്തിയിൽ വില ഇനിയും വർധിക്കും) ഇതിൽ റോഡ് ടാക്സും സെസ്സും ഇൻഷുറൻസും അടക്കം ചേരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഓൺറോഡ് വില 42.40 ലക്ഷം രൂപ. ഗൾഫുമായുള്ള വിലവ്യത്യാസം 17.03 ലക്ഷം രൂപ.

പെട്രോൾ 4x2 പതിപ്പിന് ഓൺ റോഡ് വില 40.22 ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ മാനുവലിന് 4x2 43.55 ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ 4x2 ഓട്ടമാറ്റിക്കിന് 46.41 ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ 4x4 മാനുവലിന് 47.88 ലക്ഷം രൂപയും ഡീസൽ 4x4 ഓട്ടമാറ്റിക്കിന് 50.75 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില.

ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സ്

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും ഫ്യൂവൽ സെൽ വാഹനങ്ങൾക്കും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയിൽ നികുതി 28 ശതമാനമാണ്. കൂടാതെ സെസും ചേർത്ത് 29 ശതമാനം മുതൽ 50 ശതമാനം വരെയാണ് നൽകേണ്ടത്. അതായത് പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നയാൾ 5 ലക്ഷം രൂപയോളം നികുതിയായി നൽകേണ്ടി വരും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചുമത്തുന്ന റോഡ് നികുതി ചേർക്കാതെയാണ് ഇത്. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വാഹനത്തിന്റെ വില അനുസരിച്ച് 20 ശതമാനം വരെ റോഡ് നികുതി ഈടാക്കുന്നുണ്ട്.

വാഹന നിർമാതാവിനെക്കാൾ ലാഭം സർക്കാരിന്

ഒരു ഫോർച്യൂണർ വിൽക്കുമ്പോൾ നാമമാത്രമായ ലാഭം മാത്രമാണ് ടൊയോട്ടയ്ക്കും വിതരണക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്നതോ, വാഹന വിലയുടെ പകുതിയോളവും.

