200 കി.മീ വരെ റേഞ്ച്; 2000 രൂപയ്ക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് കാർ

പെട്രോളിന്റെ വില ആളുകളെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെ വില ഇപ്പോഴും പ്രതികൂല ഘടകമാണ്. ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനകീയമാകണമെങ്കിൽ ബജറ്റ് കാറുകളുടെ വിലയ്ക്ക് വാഹനം ലഭിക്കണം. എന്നാൽ മുൻനിര വാഹന നിർമാതാക്കളെല്ലാം വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് കാറുകള്‍ പുറത്തിറക്കാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറു കാറുമായി എത്തുന്നു പിഎംവി ഇലക്ട്രിക് എന്ന സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനി.

രാജ്യത്തെ ആദ്യ മൈക്രോ ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് ഇസ്–ഇ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വാഹനം. ജൂലൈ ആദ്യം വാഹനത്തിന്റെ വില പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2018 സ്ഥാപിച്ച ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റാർട്ട് അപ് കമ്പനിയായ പിവിഎം ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ ആദ്യ കാറിൽ രണ്ടു പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവും. എംഡിയുടെ ഇ 200 എന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തോടാണ് ഇസ്–ഇയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാമ്യം.

മനോഹരമായി മുൻഭാഗവും പിൻഭാഗവുമാണ് ഈ കുഞ്ഞൻ കാറിന്. 13 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 2915 എംഎം നീളവും 1157 എംഎം വീതിയും 1600 എംഎം ഉയരവും 2087 എംഎം നീളവും 170 എംഎം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുമുണ്ട് കാറിന്. മൂന്നു വകഭേദങ്ങളിലായി ലഭിക്കുന്ന കാറിന് 120 കിലോമീറ്റർ മുതൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ചുണ്ട്. നാലുമണിക്കൂറിൽ ഫുൾ ചാർജ് ആകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയിൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ട്, റിയർപാർക്കിങ് ക്യാമറ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളുമുണ്ട് കാറിൽ. ഫീറ്റ് ഫ്രീ ഡ്രൈവിങ് മോഡിൽ ആക്സിലേറ്റർ ചവിട്ടാതെ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാകുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പിഎംവി ഇലക്ട്രിക് പറയുന്നത്. 2000 രൂപ നൽകി ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അടുത്ത വർഷം മുതൽ വാഹനം നൽകി തുടങ്ങും. ഏകദേശം 4 ലക്ഷം രൂപയായിരിക്കും വാഹനത്തിന്.

