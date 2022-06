പരാതികള്‍ അവസാനിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഓല സ്കൂട്ടർ വിൽപനയിൽ കേമൻ

വിവാദങ്ങളും പരാതികളും ഏറെ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിൽപന കണക്കുകളിൽ ഓല മുന്നിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വാഹന റജിസ്ട്രേഷൻ പോർട്ടലായ വാഹനിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം 9247 യൂണിറ്റ് ഓല എസ് വൺ പ്രോ സ്കൂട്ടറുകളാണ് രാജ്യത്ത് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിൽപനയുള്ള സ്കൂട്ടറുകളുടെ പട്ടികയിൽ 9–ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തി ഓലയുടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ.

ആദ്യപത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച ഏക ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറും ഓല എസ് വൺ പ്രോ തന്നെ. ആന്ധപ്രദേശ്, തെലുങ്കാന, മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിൽപനകണക്കുകൾ വാഹനിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഇവ കൂടി ചേർന്നാൽ നമ്പർ ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് ഓല പറയുന്നത്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഓലയുടെ വിൽപന കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലെ വിൽപന 12689 യൂണിറ്റായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഓല ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഓല സ്കൂട്ടറുകളോടൊപ്പം തന്നെ മികച്ച സ്കൂട്ടറുകൾ വിപണിയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇവയ്ക്ക് ലഭിച്ച ജനശ്രദ്ധ മറ്റൊരു വാഹനത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മികച്ച രൂപകല്‍പന, പ്രകടനം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയുമായാണ് ഓലയുടെ സ്കൂട്ടർ വിപണിയിലെത്തിയത്. ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം 135 കിലോമീറ്റർ വാഹനം ഓടും. പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗം കൈവരിക്കാൻ 3 സെക്കൻഡ് മാത്രം വേണ്ടിവരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഉയർന്ന വേഗം 115 കിലോമീറ്ററാണ്. 1,39,999 രൂപയാണ് എസ് വൺ പ്രോയുടെ എക്സ്ഷോറൂം വില.

English Summary: Ola S1 Pro is now one of India's top 10 Best Selling Scooters