ചെറു എസ്‍യുവി വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ സുസുക്കി –ടൊയോട്ട സഖ്യം വികസിപ്പിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ മാരുതി പതിപ്പിനു പേര് വിറ്റാര. കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാരുതി എസ്‍യുവിയുടെ പേരുതന്നെ അതിനിടുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, വിറ്റാര ബ്രെസയിൽനിന്ന് വിറ്റാര ഒഴിവാക്കും. വൈഎഫ്ജി എന്നാണ് ഇതിന്റെ കോഡ് നാമം.

ഡി 22 എന്ന കോഡ്നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ടൊയോട്ട പതിപ്പാണ് ആദ്യം പുറത്തിറങ്ങുക. ഹൈറൈഡർ എന്നു പേരുണ്ടായേക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ആദ്യ പ്രദർശനം ജൂലൈ 1 ന് നടക്കും.

ടൊയോട്ടയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം

പ്രോഡക്ട് ഡവലപ്‌മെന്റ്, ഡിസൈന്‍, എൻജിനീയറിങ് തുടങ്ങി ഈ വാഹനത്തിന്റെ നിർമാണത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മാരുതിയുടെ മാതൃ കമ്പനിയായ സുസുക്കിയും ടൊയോട്ടയും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ദെയ്ഹാറ്റ്സുവിന്റെ ഡിഎൻജിഎ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വാഹനം നിർമിക്കുക. ഫുൾ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് എൻജിനും വാഹനത്തിനുണ്ടാകും. ഉയർന്ന മോഡലിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഫുൾ ഹൈബ്രിഡ് എൻജിൻ. കൂടാതെ ഹെഡ്സ് അപ് ഡിസ്പ്ലെ, സൺറൂഫ്, ആഡംബരം നിറഞ്ഞ ഇന്റീരിയർ തുടങ്ങി സെഗ്‌മെന്റില്‍ വാഹനത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന നിരവധി ഫീച്ചറുകളും എസ്‍യുവിയിലുണ്ടാകും. ടൊയോട്ടയുടെ ബിഡഡി ശാലയിൽ നിന്നാണ് വാഹനം പുറത്തിറങ്ങുക. മാരുതി പതിപ്പും നിർമിക്കുന്നത് ഇവിടെത്തന്നെ. മാരുതി സുസുക്കിയുടെ പ്രീമിയം ഡീലർഷിപ് നെറ്റ്‌വർക്കായ നെക്സ വഴി അടുത്തവർഷം വാഹനം വിപണിയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

‌‌ഇരുമോഡലുകളും വ്യത്യസ്തം

റീ ബ്രാൻഡിങ് മാത്രമാക്കാതെ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങളോടെയായിരിക്കും ഇരു കമ്പനികളും വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുക. ചെറു എസ്‍യുവി വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടേയ് ക്രേറ്റ, കിയ സെല്‍റ്റോസ്, ഫോക്സ്‌വാഗൻ ടൈഗൂൺ, കുഷാക് തുടങ്ങിയ വാഹനങ്ങളോടായിരിക്കും ടൊയോട്ടയും മാരുതിയും ചേർന്ന് വികസിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചെറു എസ്‌യുവി മത്സരിക്കുക.

