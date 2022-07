തലപുറത്തേയ്ക്ക് ഇടാനാണോ സൺറൂഫ് ? ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് അപകടം

വാഹന വിൽപനയിൽ സൺറൂഫ് ഒരു പ്രധാന ഘടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിന് സൺറൂഫ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണെങ്കിലും ഇത്തരം വാഹനങ്ങളുടെ വിൽപന കണക്കുകൾ ആ യുക്തിയുടെ മുനയൊടിക്കുന്നു. വിൽപന കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് സൺറൂഫുകളിൽ നിന്നു പുറത്തേക്ക് ഉയരുന്ന തലകളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്.

സൺറൂഫുള്ള വാഹനങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നതോടെ ഇത്തരം രാത്രികാല ഡ്രൈവിങ്ങുകൾ വ്യാപകമാകുന്നു എന്ന പരാതിയും പെരുകുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് സൺറൂഫ് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് തലയിടാൻ അനുവദിക്കുന്നതെന്ന ന്യായം പറയാണെങ്കിലും അതിലെ അപകടം വളരെ വലുതാണ്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ അപകടമുണ്ടായാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയുകപോലും അസാധ്യം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായതോടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പൊലീസ് നടപടികൾ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ബോധവത്കരണവും പിന്നീട് മോട്ടർവാഹന വകുപ്പ് സെക്ഷൻ 184 എഫ് പ്രകാരം നടപടിയും സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

സൺറൂഫ് എന്തിന്? നമ്മുടെ കാറുകളിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ?

ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ കാർ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകളിലൊന്നാണ് സൺറൂഫ്. ചെറു കാറുകളിൽപോലും സൺറൂഫ് എന്ന ഫീച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആളുകൾ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള പ്രധാനകാരണം തന്നെയായി ആകാശം കാണാനുള്ള ഈ ഫീച്ചർ. സൺറൂഫ് ഇല്ലാത്ത മോഡലുകളിൽ ചില കമ്പനികൾ ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങായി ഇവ ഘടിപ്പിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്.

ശരിക്കും ഈ ഫീച്ചർ നമ്മുടെ കാറുകള്‍ക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ? ‌തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചൂടു പ്രകാശം വാഹനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനാണ് സൺറൂഫുകൾ നൽകി പോന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് എല്ലാതരം കാലാവസ്ഥയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും സൺറൂഫുള്ള കാറുകൾ സർവ സാധാരണമായി. ശരിക്കും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ചേർന്നതാണോ സൺറൂഫുകൾ. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ കാറിൽ സൺറൂഫുളളത് ഗുണമാണ്. ചൂടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലെ ചൂടു വായു എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തേക്ക് കടക്കും. എസി ആവശ്യമില്ലാത്ത തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സൺറൂഫ് കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടേക്കാം.

എന്നാൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൺറൂഫ്‍ തുറന്നാൽ പൊടിയും പുറത്തെ ദുർഗന്ധവുമാകും മിക്കവാറും അകത്ത് കയറുക. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫീച്ചറാണ് സൺറൂഫ്. അവർക്ക് അതിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടു നിൽക്കാം എന്നതാണ് കാരണം എന്നാൽ അവരെ അതിലൂടെ പുറത്തു നിർത്തുന്നത് ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമല്ല.

മേല്‍ക്കൂരയിലെ ചില്ലിലൂടെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശവും ശുദ്ധവായുവും ആദ്യകാല യാത്രകള്‍ അവിസ്മരണീയമാക്കും. വാഹനം വാങ്ങി കുറച്ചുനാൾ മാത്രമേ ഈ ഫീച്ചർ മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കൂ പിന്നീട് ഈ ഫീച്ചറിനെപ്പറ്റി തന്നെ മറന്നുപോയേക്കാം. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ സൺറൂഫ് അധികം നേരം തുറന്നിട്ട് വാഹനം ഓടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന കാര്യത്തിൽ തകർക്കമില്ല.

കാലക്രമേണ സൺറൂഫ് ഒരു ബാധ്യതയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പൊള്ളുന്ന ചൂടുള്ള വേനല്‍ക്കാലത്തു എസിയില്‍ നിന്നുള്ള തണുത്ത കാറ്റിന്റെ പ്രഭാവം സണ്‍റൂഫ് കുറച്ചേക്കാം. മഴക്കാലത്ത് സൺറൂഫ് തുറന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ?. ആഫ്റ്റർ മാര്‍ക്കറ്റ് സണ്‍റൂഫുകള്‍ കാറിന്റെ ദൃഢതയും സുരക്ഷയേയും കാര്യമായി ബാധിച്ചേക്കാം. കൂടാതെ കാറിന് പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറും ഇലക്ട്രോണിക് ഫീച്ചറായ സൺറൂഫിനും കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. സണ്‍റൂഫിലുണ്ടാകുന്ന തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ തുക മുടക്കേണ്ടതായി വരും. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് ഈ ഫീച്ചർ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.

English Summary: Hanging Out Of Your Sunroof