ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുതിയ താരോദയം, ടിവിഎസ് റോണിൻ നിരത്തു വാഴുമോ?

ലോക മോട്ടർസൈക്കിൾ ഭീമൻമാരായ നിർമാതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ എന്നും ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന വിപണിയാണ് ഇന്ത്യയിലേത്. കൾട്ട് ക്ലാസിക് – റെട്രോ വിഭാഗത്തിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് (Royal Enfield) അരങ്ങു വാണിരുന്ന വിപണിയിലേക്ക് ഇന്ന് ലക്ഷ്വറി – പ്രീമിയം വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി മത്സരാർഥികളുണ്ട്. സ്ക്രാംബ്ലർ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു പുതിയ താരോദയമാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്നത്, ടിവിഎസ് റോണിൻ (TVS Ronin).



ക്വാർട്ടർ ലീറ്റർ സെഗ്‌മെന്റിൽ ഏറെ പുതുമകളും സവിശേഷതകളുമായെത്തുന്ന വാഹനം പുത്തൻ വിഭാഗത്തിനു തുടക്കമിടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. 2018 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിൽ ടിവിഎസ് പ്രദർശിപ്പിച്ച സെപ്പലിൻ എന്ന പവർ ക്രൂസറിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ ടിവിഎസ് നിർമിച്ച വാഹനമാണ് റോണിൻ. സ്വന്തം ശൈലിയിൽ നിർമിച്ച വാഹനമായതിനാൽ വിവിധ മോഡലുകളുടെ നിഴലുകൾ വാഹനത്തിലുണ്ട്. റെട്രോ – ക്ലാസിക് വാഹനങ്ങളോടും അതേസമയം സ്ക്രാംബ്ലർ – ടൂറർ ബൈക്കുകളോടും മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് രൂപഘടന.

225..9 സിസി ഓയിൽ കൂൾഡ് എൻജിനാണ് വാഹനത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സെഗ്‌മെന്റാണ് ക്വാർട്ടർ ലീറ്റർ. ബജാജ് പൾസർ 220 മുതൽ അനേകം വാഹനങ്ങൾ ഈ വിപണിയുടെ സ്വീകാര്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ടിവിഎസ് (TVS) തങ്ങളുടെ പുതുമുഖത്തിനു കരുത്ത് പകർന്നിട്ടുള്ളത്. 20.4 ബിഎച്ച്പി പരമാവധി കരുത്തും 20 എൻഎം ടോർക്കും വാഹനത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലീനിയറായ കരുത്താണ് ഇതെന്ന് ക്വാർട്ടർ ലീറ്റർ എൻജിനുകളുടെ പെർഫോമൻസ് വച്ച് ഊഹിക്കാം. 5 സ്പീഡ് മാന്വൽ ഗിയർബോക്സാണ് വാഹനത്തിനു നൽകിയത്. ഒപ്പം വിഭാഗത്തിൽ ആദ്യമായി സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ എന്ന സംവിധാനവുമുണ്ട്. സ്ഥിര ഉപയോഗത്തിനു കൂടുതൽ പ്രായോഗികതയും നിശബ്ദമായ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും നൽകുന്ന ഈ സംവിധാനം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളെക്കാൾ ഏറെ മുന്നിലാണ്.

ബാറ്ററി ലൈഫ് വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധ വീഴുന്ന വലിയ യുഎസ്ഡി ഫോർക്കുകൾ, എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാംപ്, ടിവിഎസിന്റെ പുതുമുഖത്തിന് ഏറെ ഇണങ്ങുന്ന ടി ആകൃതിയിലുള്ള പൈലറ്റ് ലാംപ്, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയൊന്നും പോരെങ്കിൽ വോയ്സ് അസിസ്റ്റ് സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സംവിധാനവും വാഹനത്തിനു നൽകി. കസ്റ്റം വിന്‍ഡോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇൻകമിങ് കോൾ അലർട്ട്, തുടങ്ങി ഫ്ലാഗ്ഷിപ് ഫീച്ചറുകളും വാഹനത്തിലുണ്ട്. 1.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ വില ആരംഭിക്കുന്ന വാഹനത്തിന് 3 വകഭേദങ്ങളുണ്ട്.

ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഉടമയുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ആക്സസറി പായ്ക്കുകളും വാഹനത്തിലുണ്ട്. ടൂർ കിറ്റ്, അർബൻ കിറ്റ്, സ്റ്റൈൽ കിറ്റ് എന്നിവയാണ് അത്. കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനാഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ഒരു കാൻവാസ് എന്ന നിലയിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ ഇണങ്ങുന്ന വാഹനമാണ് ഇതെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വ്യക്തമാകും. നിരത്തിലെത്തിയാൽ പുതിയ ചരിത്രത്തിനു തുടക്കമാകുമോയെന്നു കാത്തിരുന്ന് കാണാം.

