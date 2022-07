സെൽറ്റോസിന് തീപിടുത്തം, 6 ലക്ഷം രൂപയുടെ സർവീസ് സൗജന്യമായി ചെയ്തു നൽകി കിയ

ഒമ്പതു മാസത്തെ ഉപയോഗത്തിനിടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒടുവിൽ സർവീസിനിടെ തീപിടുത്തം. കിയ സെൽറ്റോസ് സർവീസ് സൗജന്യമായി ചെയ്തു നൽകി കിയ വിതരണക്കാർ. ജയ്പൂരിലാണ് സംഭവം. 9 മാസങ്ങൾ മുൻപ് വാങ്ങിയ സെൽറ്റോസ് എച്ച്ടിഎക്സ് പ്ലസ് വകഭേദമാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇതിനിടെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നായിരുന്നു ഉടമ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ അവസാനത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സർവീസ് സെന്ററിലെത്തിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വാഹനത്തിനു തീ പിടിച്ചത്.

ജയ്പൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. രണ്ടുപ്രാവശ്യം തനിയെ എസി നിന്നുപോയതിനെ തുടർന്നാണ് വാഹനം സർവീസ് സെന്ററിൽ എത്തിച്ചത്. കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചത് നന്നായി എന്നും കൂടുതൽ ഓടിയിരുന്നെങ്കിൽ വാഹനത്തിന്റെ തീപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഷോറൂം മെക്കാനിക് പറഞ്ഞതായി ഉടമ പറയുന്നു. തകരാറുള്ള ഘടകങ്ങൾ മാറ്റി. എന്നാൽ സർവീസിന് വെറും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വാഹനത്തിന് തീ പിടിച്ചു. എൻജിൻ ബേയിൽ പിടിച്ച തീയിൽ വയറിങ്, ഫ്യൂസ് ബോക്സ്, ഇന്ധന പൈപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ‌നാശം സംഭവിച്ചു. ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം 6 ലക്ഷം രൂപയാകും. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതു സൗജന്യമായി റിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് സർവീസ് സെന്റർ അധികൃതർ അറിയിച്ചെന്നാണ് ഉടമയുടെ വാദം.

എന്നാൽ സർവീസിനു ശേഷവും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല. എൻജിൻ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടതായും എൻജിൻ വാണിങ് ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായും ഉടമ ആരോപിച്ചു. സർവീസ് വിഭാഗം ഫ്യുവൽ ഇ‍ൻജെക്ടറിൽ മോശം ഇന്ധനം കയറിയതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതു നീക്കം ചെയ്തു. സെൽറ്റോസിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഇന്ധനം ജാറിൽ ശേഖരിച്ച ഉടമ ഇത് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചെന്നും പ്രശ്നമുണ്ടായില്ലെന്നും പറയുന്നു.

പ്രശ്നം രൂക്ഷമായതോടെ വണ്ടി വിൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഉടമ. സർവീസ് സെന്ററിലെ മോശവും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ഇടപെടലിനെയും തുടർന്ന് 9 മാസത്തിനിടെ 3 മാസത്തോളം വാഹനം സർവീസ് സെന്ററിൽ തന്നെയായിരുന്നു. മനസ് മടുത്തെന്നും വാഹനം വിൽക്കാൻ പോകുകയാണെന്നും ഉടമ പ്രാദേശിക ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിനോടു പറഞ്ഞു.

