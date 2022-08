വെടിയേറ്റു മരിച്ച പഞ്ചാബി ഗായകനും നേതാവുമായ സിദ്ധു മൂസെവാലയുടെ ഗതി നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അടുത്തിടെ സൽമാൻഖാന് ലഭിച്ച ഭീഷണിക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന മൂസെവാലയെ അക്രമികൾ തടഞ്ഞ് വെടിവച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് വാഹനം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ടൊയോട്ടയുടെ ലാൻഡ് ക്രൂസറാണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫാക്കി മാറ്റിയത്. ബിഎം‍ഡബ്ല്യു, ബെൻസ്, ലാൻഡ് റോവർ തുടങ്ങിയ നിർമാതാക്കളെപ്പോലെ ടൊയോട്ട കവചിതവാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നില്ല. ഉപഭോക്താക്കള്‍ തന്നെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സുരക്ഷ നൽകുകയാണ് പതിവ്. സൽമാൻ ഖാനും തന്റെ കഴിഞ്ഞ തലമുറ ലാൻഡ് ക്രൂസർ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു. 2017 ൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനത്തിന് ഏകദേശം 1.5 കോടി രൂപയാണ് വില. വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകളും ബോഡിയുമെല്ലാം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

കൂടുതൽ കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസുകളും ബോഡി പാനലുകൾ നൽകിയാണ് വാഹനത്തിലെ ആളുകളെ വെടിവെയ്പ്പിൽ നിന്നും ഗ്രനേജ് ആക്രമണക്കിൽ നിന്നുമെല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നത്. ടൊയോട്ട ലാന്‍ഡ് ക്രൂയിസര്‍ എല്‍സി-200 പതിപ്പാണ് ഇത്. 4461 സിസി ഡീസല്‍ എന്‍ജിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ എസ്‍യുവിക്ക് 262 ബിഎച്ച്പി കരുത്തുണ്ട്.

English Summary: Salman Khan and his new bulletproof Toyota Land Cruiser