ആദ്യം 800ന് പുതു ജന്മം നൽകി മാരുതി സുസുക്കി

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് കാർ എന്ന സ്വപ്നം നൽകിയ വാഹനമാണ് മാരുതി 800. 1983 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാരുതി 800 ൽ ഏറി മാരുതി സുസുക്കി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന നിർമാതാക്കളിലൊരാളായി മാറി. ആദ്യ 800 ഇറങ്ങി 39 വർഷം പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഇന്നും നിരവധി മാരുതി 800 കൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട്.

മാരുതി ഉദ്യോഗ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ആദ്യ കാർ അന്നത്തെ പ്രധാന മന്ത്രി ഇന്ധിരാ ഗാന്ധിയായിരുന്ന ആദ്യ ഉപഭോക്താവായ ഹർപാൽ സിങ്ങിന് കൈമാറിയത്. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് 2010 ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം വരെ ഹർപാൽ സിങ്ങിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെയായിരുന്നു വാഹനം. ഡിഐഎ 6479 എന്ന നമ്പറിൽ എൺപതുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഈ കാർ പിന്നീട് വിസ്മൃതിയിൽ മറഞ്ഞു.

പരിപാലിക്കാൻ ആളില്ലാതെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാറിന് പുതിയ ജന്മം നൽകിയിരിക്കുന്നു മാരുതി സുസുക്കി. ഡൽഹിയിലെ മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ആസ്ഥാനത്താണ് കാർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്എസ് 80 എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള മാരുതി 800 ൽ 796 സിസി മൂന്നു സിലിണ്ടർ എൻജിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

