ആഡംബരം, സുരക്ഷിതത്വം; യൂസഫലിക്ക് ആകാശയാത്രയിൽ പുതിയ കൂട്ടുകാരൻ

ലോകത്തെ അത്യാഡംബര യാത്രാ ഹെലികോപ്ടറുകളില്‍ മുൻനിരയിലുള്ള എച്ച് 145 എയർബസ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ സ്വന്തമാക്കി പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാനുമായ എം.എ. യൂസഫലി. കൂടുതൽ‌ ആധുനികതയും സാങ്കേതിക മികവും സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള, ജര്‍മനിയിലെ എയര്‍ബസ് കമ്പനിയുടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ 1500 എണ്ണം മാത്രമേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. ചുവപ്പിൽ പച്ച കലര്‍ന്ന ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ലോഗോയും യൂസഫലിയുടെ പേരിന്റെ തുടക്കമായ വൈ എന്ന അക്ഷരവും ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മുൻപ്, പ്രമുഖ വ്യവസായിയും ആർപി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാനുമായ ഡോ. ബി. രവി പിള്ള എച്ച് 145 എയർബസ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

അപകടത്തിൽ പെട്ട അഗസ്റ്റാ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ്

കൊച്ചിയിൽ വച്ച് അപകടത്തിൽ പെട്ട അഗസ്റ്റാ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഹെലികോപ്റ്ററിനു പകരമാണ് യൂസഫലി പുതിയ എച്ച് 145 വാങ്ങിയത്. 2021 ഏപ്രില്‍ 11 നായിരുന്നു യൂസഫലിയും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകരാറിനെത്തുടർ‌ന്ന് കൊച്ചിയില്‍ ചതുപ്പില്‍ ഇടിച്ചിറക്കിയത്. യൂസഫലിയും ഭാര്യയും അടക്കം നാലു യാത്രക്കാരും രണ്ട് പൈലറ്റുമാരുമായിരുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവര്‍ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റാലിയന്‍ കമ്പനി അഗസ്റ്റാ വെസ്റ്റ്ലാൻഡിന്റെ V T -YMA ഹെലികോപ്റ്ററായിരുന്നു അത്.

യൂറോകോപ്റ്റർ ഇസി 145

ജർമനിയിലെ എംഎംബിയും ജപ്പാനിലെ കാവസാക്കിയും ചേർന്ന് 1979ൽ വികസിപ്പിച്ച ബികെ 117 എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എച്ച് 145 ന്റെ നിർമാണം. എംഎംബി ഡയ്മ്‌ലർ ബെൻസിന്റെയും തുടർന്ന് യുറോകോപ്റ്റിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയതോടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ നിർമാണ അവകാശം എയർബസിന് ലഭിച്ചു. ഇസി 145 എന്ന എച്ച് 145 ആദ്യമായി നിർമിക്കുന്നത് 1999 ലാണ്. ‌2002 ൽ ഹെലികോപ്റ്റർ പുറത്തിറക്കി. എയർബസിന്റെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിവിഷനായ യൂറോകോപ്റ്ററിന്റെ പേര് എയർബസ് ഹെലി‍കോപ്റ്ററർ എന്നാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ ആകാശയാനത്തിന്റെ പേര് എച്ച് 145 എന്നായി.

100 കോടി രൂപ വില, 1500 എണ്ണം

ഏകദേശം 100 കോടി രൂപ വിലയുണ്ട് എയർബസ് എച്ച് 145 ഹെലികോപ്റ്ററിന്. ബികെ 117, ഇസി 145, എച്ച് 145 എന്നീ മോഡലുകളിലായി ഇതുവരെ ഏകദേശം 1500 ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യൂസഫലി വാങ്ങിയ കോപ്റ്ററിൽ രണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്മാര്‍ക്കു പുറമേ ഏഴ് യാത്രക്കാര്‍ക്കും സഞ്ചരിക്കാം.

വേഗം, കപ്പാസിറ്റി

മണിക്കൂറിൽ 132 നോട്ട്സ് അതായത് ഏകദേശം 246 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ വരെ എച്ച് 145 ന് സഞ്ചരിക്കാനാകും. 440 നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് (814 കിലോമീറ്റർ) റേഞ്ച്. 3 മണിക്കൂർ 35 മിനിറ്റ് സമയം നിർത്താതെ പറക്കാനാകും ഈ കോപ്റ്ററിന്. നാല് ബ്ലെയ്ഡുകളുള്ള മെയിൻ റോട്ടറും ഫെൻസ്ട്രോൺ ടെയിൽ റോട്ടറുമാണ് ഇതിനുള്ളത്. 20000 അടി ഉയരത്തിൽ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ ഹെലികോപ്റ്ററിന് സാധിക്കും. പൈലറ്റുമാരെ കൂടാതെ 8 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന കോൺഫിഗറേഷനും 10 സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുമുണ്ട്.വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ എയർ ആംബുലൻസായും പൊലീസ് ഹെലികോപ്റ്ററായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഓഫ്ഷോർ മിഷനുകൾക്കും സ്വകാര്യ, ബിസിനസ് ഹെലികോപ്റ്ററായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സുരക്ഷിതം

കോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽപെട്ടാലും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന എനർജി അബ്സോർബിങ് സീറ്റുകളാണു കോപ്റ്റിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കോപ്റ്റർ അപകടങ്ങളിലെ പ്രധാന വില്ലനായ ഇന്ധന ചോർച്ചയുടെ സാധ്യതയും കുറവ്. പറക്കുന്നതിനിടെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനുകളുമായി ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ വാർത്താവിനിമയം നടത്താനുള്ള വയർലെസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്.

മിലിറ്ററി ഹെലികോപ്റ്റർ

എച്ച് 145 ന്റെ മിലിറ്ററി പതിപ്പ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈന്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബാലിസ്റ്റിക് പ്രൊട്ടക്‌ഷനുണ്ട് ഈ ഹെലികോപ്റ്റിന്, സെൽഫ് സീലിങ് ഫ്യുവൽ ടാങ്കുകൾ തുടങ്ങിയ അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ ഫ്രാൻസ്, ജർമനി, ഹംഗറി, കസഖ്സ്ഥാൻ, സെർബിയ, ഇക്വഡോർ, ബൊളീവിയ, അൽബേനിയ, യുകെ, യുഎസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങള്‍ സൈനിക ആവശ്യത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Know More About MA Yusuff Ali Helicopter