ഇന്ത്യ സ്കോഡയുടെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ വിപണി, 2022 ൽ റെക്കോർഡ്

റെക്കോർഡ് വിൽപന നടത്തി സ്കോഡ. 2022 ലെ ആദ്യ എട്ടുമാസത്തെ വിൽപന കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ 37568 വാഹനങ്ങളാണ് ഈ വർഷം മാത്രം സ്കോഡ നിരത്തിലെത്തിച്ചത്. ഇതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും അധികം വിൽപന ലഭിച്ചത് 2012ൽ ആയിരുന്നു. 34687 യൂണിറ്റായിരുന്നു അന്നത്തെ വിൽപന.

ഇതോടെ സ്കോഡയുടെ ഏറ്റവും അധികം വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്ത വിപണിയായ മാറി ഇന്ത്യ. ജർമനിയും ജന്മനാടായ ചെക് റിപ്പബ്ലിക്കുമാണ് ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ പങ്കുടുന്നത്. ‌‍കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം 4222 യൂണിറ്റ് വിൽപന സ്കോഡ നേടി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് 10 ശതമാനം വർധന. 3829 യൂണിറ്റായിരുന്നു 2021 ഓഗ്സ്റ്റിലെ വിൽപന.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, രണ്ടിരട്ടി വിൽപന നേടിയെന്നാണ് സ്കോഡ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ സ്കോഡ റെക്കോർഡ് വിൽപന നേടിയിരുന്നു. 6023 യൂണിറ്റായിരുന്നു 2022 ജൂണിലെ വിൽപന. ഇന്ത്യ 2.0 പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷമെത്തിയ കുഷാക്കും ഈ വർഷം ആദ്യമെത്തിയ സ്ലാവിയയും പ്രീമിയം സെ‍ഡാനുകളായ ഓക്ടാവിയയും സൂപ്പർബും മികച്ച പ്രകടനമാണ് വിപണിയിൽ കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്കോഡ അറിയിക്കുന്നത്.

English Summary: India is Skoda’s third largest market following record sales