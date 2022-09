ട്രെയിനിന് മുന്നിലെ സാഹസികത, ബൈക്ക് തവിടുപൊടി; കേസെടുത്ത് പൊലീസ് – വിഡിയോ

ലെവൽ ക്രോസുകളിലെ ഗേറ്റ് സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അബദ്ധത്തിൽ പോലും ട്രെയിന്റെ മുന്നിൽ പെട്ടാൽ പിന്നെയുള്ള കാര്യം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ കാത്തിരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഗേറ്റിനിടയിലൂടെ നുഴഞ്ഞു കയറും. അത്തരക്കാർക്കുള്ളൊരു പാഠമാണ് ഈ അപകട വിഡിയോ.

ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് സംഭവം. നിരവധി ആളുകൾ ഗേറ്റിലൂടെ നുഴഞ്ഞുകയറി മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. എന്നാൽ അവസാനം എത്തിയാൾക്കാണു പണി കിട്ടിയത്. ഒരു ട്രെയിൻ പതിയെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ബൈക്ക് മുന്നോട്ട് എടുത്തത്. എന്നാൽ പകുതി എത്തിയപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ട്രാക്കിലൂടെ അതിവേഗം എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ വരുന്നത് കണ്ടത്.

പെട്ടെന്ന് ബൈക്ക് തിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ട്രാക്കിൽ കുടുങ്ങി. ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവസാനം ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. ബൈക്ക് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുന്നത് വിഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈക്ക് തവിടുപൊടിയായിയെന്നു മാത്രമല്ല, ബൈക്കുകാരനെതിരെ റെയിൽവേ പൊലീസ് കേസും ചാർജ് ചെയ്തു.

