ഒറ്റ ചാർജിൽ 590 കി.മീ വരെ; ഈ കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കാം ആശങ്കകളില്ലാതെ

ഇന്ധനവിലയും വൈദ്യുതി കാര്‍ വിപണിയും ഒരേ പോലെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ കുത്തനെ കുതിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി കാറുകളിലേക്ക് മാറാന്‍ പലരെയും മടിയുള്ളവരാക്കുന്നത് വൈദ്യുതി വാഹനങ്ങളുടെ റേഞ്ചാണ്. സാധാരണ യാത്രകളില്‍ ചാര്‍ജ് തീരുമോ എന്ന ആശങ്ക പോലും അസ്ഥാനത്താക്കുന്ന വിധം മൈലേജുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുമുണ്ട്. അത്തരം ഹൈ എന്‍ഡ് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളില്‍ ചിലത് പരിചയപ്പെടാം.

1 ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ 4

590 കിലോമീറ്ററുമായി മൈലേജിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ4 ആണ്. 83.9 കിലോവാട്ടിന്റെ കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയാണ് ഇത്ര വലിയ മൈലേജ് കാറിന് നല്‍കുന്നത്. 340 എച്ച്.പിയും 430എൻഎം ടോര്‍ക്കുമാണ് ഈ വൈദ്യുതി കാറിനുള്ളത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് കാറിന് പൂജ്യത്തില്‍ നിന്നു 100 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗത്തിലെത്താന്‍ വെറും 5.7 സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി. മണിക്കൂറില്‍ 190 കിലോമീറ്ററായി പരമാവധി വേഗത നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2 മെഴ്‌സിഡസ് എഎംജി ഇക്യുഎസ് 53 4 മാറ്റിക് പ്ലസ്

മെഴ്‌സിഡസ് എഎംജിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈദ്യുതി കാര്‍. ഇതുതന്നെയാണ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഇലക്ട്രിക് കാറും. ഏതാണ്ട് 2.45 കോടി രൂപയാണ് ഇക്യുഎസ് 53യുടെ എക്സ്ഷോറൂം വില. പരമാവധി മൈലേജ് 586 കിലോമീറ്ററാണ് കമ്പനി നല്‍കുന്ന വാഗ്ദാനം. 761എച്ച്പിയും 1020 എൻഎം ടോര്‍ക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ വാഹനമാണിത്. സെപ്റ്റംബറിൽ മെഴ്‌സിഡസ് ഇന്ത്യയില്‍ എഎംജി ഇക്യുഎസ് 580 ഇറക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. ഈ കാറിന്റെ മൈലേജ് 750 കിലോമീറ്ററില്‍ കൂടുതലാണ്.

3 കിയ ഇവി 6

ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയിലെ കിയയുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാര്‍ മോഡലാണ് ഇവി 6. പ്രീമിയം ക്രോസ് ഓവര്‍ വിഭാഗത്തിലെ ഈ കാറിന് 59.95 ലക്ഷമാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. 77.4 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ് വാഹനത്തിന് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സിംഗിള്‍ മോട്ടോര്‍ മോഡലിന് 229എച്ച്.പി കരുത്തും 350 എൻഎം ടോര്‍ക്കുമാണ് പരമാവധി ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവുക. ഡുവല്‍ മോട്ടോര്‍ മോഡലിന് 325 എച്ച്പി കരുത്തും 605 എൻഎം ടോര്‍ക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവും. പരമാവധി 528 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവി6ന്റെ മൈലേജ്.

4 ഔഡി ഇ ട്രോണ്‍ ജി.ടി

രണ്ടു വേരിയന്റുകളാണ് ഇ ട്രോണ്‍ ജി‌ടിയില്‍ ഔഡി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് മോഡലില്‍ 475 എച്ച്പിയും 630 എൻഎം ടോര്‍ക്കുമാണെങ്കില്‍ ഉയര്‍ന്ന മോഡലില്‍ 646 എച്ച്പി വരെ കരുത്തു കൂട്ടാനാവും. ടുസ്പീഡ് ട്രാന്‍സ്മിഷനാണ് ഈ കാറിലുള്ളത്. രണ്ടു മോഡലുകളിലും 93 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണുള്ളത്. ഈ മോഡലില്‍ 500 കിലോമീറ്ററാണ് ഔഡി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൈലേജ്.

5 ഔഡി ഇ ട്രോണ്‍/ പോഷെ ടൈകാന്‍

അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒന്നല്ല രണ്ട് കാറുകളാണ്, ഇ ട്രോണും പോര്‍ഷെ ടൈകാനും. ഇട്രോണ്‍ എസ്‌യുവി സ്‌പോര്‍ട്ബാക് ബോഡി സ്‌റ്റൈലുകളില്‍ ലഭ്യമാണ്. 50 രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളുള്ള 50 മോഡലിന് 313 എച്ച്പി ശേഷിയും 540 എൻഎം ടോര്‍ക്കുമാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകുക. അതേസമയം, 55 മോഡലിന് 408 എച്ച്പി ശേഷിയും പരമാവധി 664 എൻഎം ടോര്‍ക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. 71 കിലോവാട്ടിന്റെ ബാറ്ററി വച്ചിട്ടുള്ള 50ക്ക് 264 കിലോമീറ്റര്‍ മുതല്‍ 379 കിലോമീറ്റര്‍ വരെയാണ് ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ സഞ്ചരിക്കാനാകുക. കൂടുതല്‍ ശേഷിയുള്ള 55 മോഡലില്‍ 95 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററിയാണ് നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഒറ്റ ചാര്‍ജില്‍ 359 - 384 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ മൈലേജു ലഭിക്കും.

ടൈകാന്‍ രണ്ടു ബോഡി സ്‌റ്റൈലില്‍ ഏഴു മോഡലുകള്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ടൈകാന്‍ സെഡാനും ടൈകാന്‍ ക്രോസ് ടുറിസ്‌മോ എസ്‌റ്റേറ്റുമാണ് ബോഡി സ്‌റ്റൈലുകള്‍. 408 എച്ച്പി മുതല്‍ 761 എച്ച്പി വരെ വൈവിധ്യമുള്ള കരുത്തും പരമാവധി 1050 എൻഎം ടോര്‍ക്കും വരെ പുറത്തുവിടാന്‍ ഈ കാറുകള്‍ക്കാവും. ഇന്ത്യയില്‍ ഇന്നു വില്‍പനയിലുള്ള ഏറ്റവും ശക്തമായ വൈദ്യുതി കാറുകളില്‍ ഒന്നാണ് ടൈകാന്റെ ഈ മോഡലുകള്‍. സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് മോഡലിന് 79.2 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററിയാണെങ്കില്‍ 93.4 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി വരെയുള്ള മോഡലുകളും ലഭ്യമാണ്.

English Summary: Top 5 electric cars, SUVs in India with the highest range