‘തോന്ന്യാസം കാണിക്കരുത്’; അമിത വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച സ്വകാര്യ ബസ് തടഞ്ഞ് യുവതി, വിഡിയോ

സ്വകാര്യ ബസുകളുടെ അമിതവേഗത്തിൽ ഇരയാകാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഹോൺ മുഴക്കി വേഗത്തിൽ വരുന്ന ബസുകൾ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ ജീവനുംകൊണ്ട് മാറിക്കൊടുക്കാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണെന്നു പറയുകയാണ് സാന്ദ്ര എന്ന യുവതി.

അമിതവേഗത്തിൽ ഹോൺ മുഴക്കിയ സ്വകാര്യ ബസിനെ തടഞ്ഞ് നിർത്തിയാണ് യുവതി പ്രതികരിച്ചത്. തന്റെ സ്‌കൂട്ടറിനെ ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിച്ചിടാന്‍ പോയെന്നും അപകടകരമായരീതിയിലാണ് ഡ്രൈവര്‍ വാഹനമോടിച്ചതെന്നും യുവതിയുടെ പറയുന്നു. പാലക്കാട് കൂറ്റനാടിന് സമീപം പെരുമണ്ണൂരിലാണ് സംഭവം. പാലക്കാട്–ഗുരുവായൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന ‘രാജപ്രഭ’ ബസിനെതിരെയായിരുന്നു യുവതിയുടെ പ്രതികരണം. ബസിന് കുറുകെ ഇരുചക്ര വാഹനം നിർത്തിയാണ് യുവതി പ്രതികരിച്ചത്.

'ഞങ്ങള്‍ ചെറിയ വണ്ടിക്കാര്‍ക്കും പോകണ്ടേ; തോന്ന്യാസം കാണിക്കരുത്; ഞങ്ങള്‍ ചത്തുപോയാല്‍ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നിങ്ങള്‍ നോക്കുമോ?' എന്നാണ് സാന്ദ്ര ചോദിക്കുന്നത്. അപകടത്തില്‍നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്, ബസ് തടഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയും ബസ് ഡ്രൈവറുടെ ചെവിയില്‍ ഇയര്‍ഫോണ്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായും യുവതി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Lady On two wheeler Blocked Private Bus For rash Driving