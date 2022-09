ഏഥർ 450 എക്സ്‌ മൂന്നാം തലമുറ; ഒറ്റ ചാർജിൽ 105 കി.മീ

ഒട്ടേറെ സ്റ്റാർ‍ട്ടപ് കമ്പനികളുണ്ടെങ്കിലും ഇ–സ്കൂട്ടറുകളിൽ വിശ്വാസ്യത സൃഷ്ടിച്ച മോഡലാണ് ഏഥർ. പവർഫുൾ ഇ–സ്കൂട്ടർ. കൂടുതൽ കരുത്തുമായി ഹിറ്റ് മോഡലായ ഏഥർ 450 എക്സിന്റെ മൂന്നാം തലമുറ വിപണിയിലെത്തി. എആർഎഐ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത റേഞ്ച് 140 കിമീ. എന്നാൽ റൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതി, റോഡിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിച്ചശേഷം ഏതർ അവകാശപ്പെടുന്ന റേഞ്ച് 105 കിമീ.

ബാറ്ററി

3.7kWh ന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണിതിൽ. മുൻ മോഡലിൽ 2.9kWh ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ബാറ്ററി ലൈഫ് 25 % വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാറ്ററി ഭാരം കൂടിയതിനാൽ സ്കൂട്ടറിന്റെ ഭാരവും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കെർബ് ഭാരം 111.6 കിഗ്രാം. ബാറ്ററിക്കു 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കിമീ വാറന്റിയുണ്ട്.

സ്പെക്ക്

ഫാൻ കൂൾഡ് മോട്ടർ ആണ്. ഉയർന്ന പവർ 8.31 ബിഎച്ച്പി (മുൻ മോഡലിൽ 8 ബിഎച്ച്പി). ടോർക്ക് 26 എൻഎം. ടോപ് സ്പീഡ് 90 kmph. 0-40 വേഗമാർജിക്കാൻ 3.3 സെക്കൻഡ് മതി. പിന്നിലെ ടയർ കൂടുതൽ ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്നതും വീതിയുള്ളതുമായി. നനഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ 22 % ഗ്രിപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടും. സിംഗിൾ കാസ്റ്റ് അലുമിനിയത്തിലുള്ള റീഡിസൈൻ ചെയ്ത റിയർവ്യൂ മിററുകൾ കൂടുതൽ ആകർഷകമാണ്. മിററുകളുടെ ഭാരം 20% കുറഞ്ഞു.

ഫീച്ചർ

കൂടുതൽ ആകർഷകമായ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് പുതിയ ഏതർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 7.0 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയാണ് പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. റാം സൈസ് 1 ജിബിയിൽനിന്നു 2 ജിബി ആയി. വോയ്സ് കമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നിലധികം ഭാഷകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. വാട്ടർ പ്രൂഫ്, ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ടയറിലെ കാറ്റു കുറഞ്ഞാൽ ടയർ പ്രഷർ മോണിട്ടറിങ് സിസ്റ്റം വഴി ഫോണിലോ ഡിസ്പ്ലേയിലോ അലേർട്ട് വരും.

ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നാവിഗേഷൻ, ബ്ലൂടുത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ ഫോൺ കോൾ എടുക്കാം. പാട്ടു കേൾക്കാം. റിവേഴ്സ് സ്വിച്ച്, ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തുടങ്ങിയവ ഇതിലുമുണ്ട്. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഡിജിറ്റൽ ആയി ഡാഷ്ബോർഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. 22 ലീറ്ററാണ് സീറ്റിനടിയിലെ സ്റ്റോറേജ്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ചാർജിങ് പോയിന്റ്, ബാറ്ററി ചാർജ് നില, സ്കൂട്ടറിന്റെ ലൊക്കേഷൻ, എന്നിവ ഫോണിലൂടെ അറിയാം.

ചാർജിങ് ടൈം

വീട്ടിലുള്ള ഫിക്സഡ് ചാർജ് വഴി 4 മണിക്കൂർ 30 മിനിറ്റുകെണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ 80% ചാർജ് ആകും. പോർട്ടബിൾ ചാർജർ വഴി ആണെങ്കിലും ഇതേ സമയം എടുക്കും. ഇത് ഓപ്ഷനൽ ആണ്. 5എ സോക്കറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ചാർജ് ചെയ്യാം. ഫിക്സഡ് ചാർജറിൽ ബാറ്ററി പൂ‍ണമായും ചാർജ് ആകാൻ 5 മണിക്കൂർ 40 മിനിറ്റ് വേണം. ഏതർ ഗ്രിഡ് വഴി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 15 കിമീ സഞ്ചരിക്കാം. പ്രധാന നഗരങ്ങൾ കേന്ദീകരിച്ചു രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 350 കൂടുതൽ ചാർജിങ് പോയിന്റുകൾ ഏതർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വില

₨1.39 ലക്ഷമാണ് ഏതർ 450 എക്സിന്റെ വില. 450 പ്ലസിന് ₨ 1.17 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്ഷോറൂം ഡൽഹി)

English Summary: Know More About Ather 450 X